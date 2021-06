È l’E3 2021: tutti gli appuntamenti e il coverage su SpazioGames

Da quando, lo scorso anno, l’E3 non riuscì ad arrivare a compimento a causa della pandemia da COVID-19, il suo nome ha continuato ad alleggiare nelle menti dei videogiocatori, che si domandavano cosa sarebbe accaduto l’anno dopo. L’anno dopo è questo e siamo finalmente entrati nella settimana dell’E3 2021, che promette conferenze e annunci che – anche se solo in digitale – scuotano il prossimo futuro del mercato dei videogiochi.

Da ormai più di vent’anni, SpazioGames è in prima linea per raccontarvi tutte le novità dal mondo videoludico e che l’E3 sia in praesentia o in telepresenza, la nostra redazione è pronta a portarvi tantissimi contenuti dedicati alla fiera. Per aiutarvi a fare il punto, vi segnaliamo quindi le risorse utili per prepararvi alla fiera e vi anticipiamo che cosa potete aspettarvi sulle nostre pagine.

News in tempo reale

Fiore all’occhiello storico della proposta di SpazioGames durante le fiere, anche quest’anno seguiremo gli appuntamenti con l’E3 (e con la Summer Game Fest, ovviamente) con notizie live dalla straordinaria tempestività. Appena ci sarà un annuncio che sarebbe delittuoso perdersi, sappiamo che trascorreranno pochi secondi prima che lo vediate comparire sul nostro sito.

Recap e recap live

Per aiutare i nostri lettori che vogliono seguire le conferenze ma che, magari per un impegno di lavoro o perché impegnati a preparare un esame, non possono dedicare loro il 100% dell’attenzione armandosi di cuffie per sentire tutto, ci sono i nostri recap. Realizzeremo degli articoli riepilogativi delle conferenze che saranno sia live, ossia aggiornati in tempo reale mentre gli annunci si susseguono nelle conferenze, sia di riassunto al termine di uno showcase. Troverete al loro interno i rimandi ai trailer che potreste esservi persi.

Live

Potevano mancare gli appuntamenti con commento in diretta delle conferenze? Ovviamente no! La nostra redazione seguirà con voi su Twitch le più importanti conferenze dell’E3 e della Summer Game Fest, commentando in tempo reale (in italiano, chiaro) tutti gli annunci che si susseguiranno sui palcoscenici. Trovate già a questo indirizzo il nostro palinsesto dedicato.

Il palinsesto del nostro canale Twitch sarà animato dall'E3

Anteprime e dietro le quinte

Chissà, magari potreste scoprire che qualche annuncio che vedrete comparire sul palco dell’E3 è stato, in realtà, già presentato qualche giorno prima alla redazione di SpazioGames! In occasione delle fiere, infatti, la stampa specializzata ha accesso a dietro le quinte e annunci in anticipo rispetto ai videogiocatori: aspettatevi quindi tempestivi approfondimenti, provati e reportage sui giochi che vedremo durante le conferenze.

Video

Ci sarà da mostrare, ci sarà da chiacchierare, ci sarà da riepilogare: tenete d’occhio il canale YouTube ufficiale di SpazioGames per vedere i nostri faccioni discutere dei temi caldi della settimana!

Il calendario completo

Vi ricordiamo anche che, se ancora dovete fissare sulle vostre pagine gli appuntamenti con tutte le conferenze dell’E3 e con l’apertura della Summer Game Fest, su SpazioGames trovate il calendario completo sempre aggiornato, con date e orari italiani.

È il momento dell’E3, finalmente, e non possiamo che raccomandarvi di non perdere di vista le nostre pagine.