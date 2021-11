Questo speaker Bluetooth con Display Retro è ora su Amazon con uno sconto del 24%! Fatelo vostro!

Se stavate cercando uno speaker Bluetooth dall’aspetto originale e che può costituire anche un’ottima idea regalo per un amico o parente nerd, oggi abbiamo il prodotto che fa al caso vostro! Infatti, attualmente il noto portale e-commerce Amazon, in occasione delle sue offerte del Black Friday 2021, offre la possibilità di avere l’altoparlante Bluetooth portatile Divoom Ditoo con Display Pixel Retro a un prezzo assolutamente da non lasciarsi sfuggire!

Vi suggeriamo di approfittare del Black Friday per sottoscrivere, qualora ancora non ne disponiate, un abbonamento al servizio Amazon Prime, grazie al quale potrete usufruire non solo di spedizioni rapide e gratuite, qualora ovviamente gli articoli acquistati siano predisposti al servizio.

Lo speaker Bluetooth portatile Divoom Ditoo con Display Pixel Retro è un prodotto davvero molto valido ed accattivante alla vista. L’oggetto presenta sei pulsanti con switch meccanici retroilluminati sulla mini tastiera e un piccolo display a risoluzione 16×16 pixel capace di riprodurre immagini in pixel art.

Lo speaker Bluetooth portatile Divoom Ditoo con Display Pixel Retro è davvero multifunzione! Infatti, al suo interno sono memorizzati alcuni giochi, può essere usato come sveglia, memo vocale, mixer DJ o aiuto per il sonno.

Lo speaker Bluetooth portatile Divoom Ditoo con Display Pixel Retro consente di riprodurre la vostra musica inviata tramite il vostro smartphone, tablet o altri dispositivi dotati di chip Bluetooth, mentre l’immagine visualizzata sullo schermo può essere personalizzata e condivisa con gli amici.

Solitamente lo speaker Bluetooth portatile Divoom Ditoo con Display Pixel Retro viene proposto a 89,99€, ma oggi potete portarvelo a casa a soli 67,99€, con uno sconto del 24%, pari a un risparmio reale di 22€.

Questo è solo uno dei numerosissimi prodotti che potete trovare a prezzo scontato su Amazon

