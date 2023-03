Qual è stato il gioco migliore di febbraio? Ve lo chiede PlayStation

Il 2023 ha ormai preso il via da diverse settimane e per PS5 si è trattato di un inizio anno davvero fondamentale, rappresentando un vero e proprio rilancio.

La console di DualSense Edge, il controller di fascia elevata per i giocatori più esigenti (potete richiedere un invito per l’acquisto su Amazon) starebbe finalmente entrando nelle case degli utenti rimasti a bocca asciutta sino a questo momento.

Dopo l’ultimo appuntamento con il suo State of Play, che arriva proprio a ridosso del lancio di PS VR 2 (qui la nostra recensione, in caso ve la foste persa), è ora tempo di parlare cosa ci ha lasciato il mese di febbraio.

Se PlayStation avrebbe in serbo una vera e propria seconda fase per PS5, la compagnia chiede ora ai suoi giocatori qual è il miglior gioco uscito lo scorso mese.

Quest’anno, PlayStation Blog aprirà un sondaggio in cui potete votare il miglior nuovo gioco uscito quel mese. Poco dopo il sondaggio verrà chiuso, con conseguente conta dei voti e annuncio del vincitore (anche il PlayStation Store mostrerà alcuni dei titoli vincitori del Players’ Choice durante l’anno).

«Se poteste consigliare un solo nuovo gioco al mese a un amico, quale sarebbe? Nel rispetto della nostra lunga tradizione dei Game of the Year Awards i giochi remastered o le riedizioni non contano», si legge nel post.

Le scelte del mese di febbraio 2023, quindi, sono le seguenti:

Atomic Heart

Cities: VR – Enhanced Edition

Deliver Us Mars

Demeo

Destiny 2: Lightfall

Hogwarts Legacy

Horizon Call of the Mountain

Kayak VR: Mirage

Like a Dragon: Ishin!

Octopath Traveler II

Star Wars: Tales From The Galaxy’s Edge – Enhanced Edition

Theatrhythm Final Bar Line

Wanted: Dead

What the Bat?

Wild Hearts

