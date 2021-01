Quanto è alta (davvero) Lady Dimitrescu, la Vampire Lady di RE Village?

L’ultimo showcase dedicato a Resident Evil Village, tenutosi durante la serata di ieri, ha messo alla luce una valanga di informazioni molto importanti sull’ottavo capitolo del franchise (tra cui una demo giocabile su PS5).

Il primo è sicuramente il nome della cosiddetta Vampire Lady, nota ora come Lady Dimitrescu, misteriosa donna dall’aspetto e le movenze davvero molto simili a quello di un vampiro, entrata subito nelle grazie dei fan anche grazie a un’altezza fuori dal comune.

Ash Parrish via Kotaku ha ora rivelato l’altezza esatta del personaggio in questione, il quale potrebbe andare ad affiancare – o perlomeno, così sembrerebbe – mostri sacri della serie come Mr. X o Nemesis.

Ebbene, esaminando le dimensioni delle sedie antiche presenti sul portale del Metropolitan Museum of Art, Parrish ha carpito le misure di quella porta come metro di paragone per determinare l’altezza esatta di Lady Dimitrescu (che, lo ricordiamo, è costretta a chinarsi pur di attraversare i vari ingressi delle stanze del castello).

Il risultato? La Vampire Lady di RE Village ha un’altezza pari a 96 pollici, ossia quasi 2 metri e 50. Resta da vedere quanto e come queste dimensioni realmente sorprendenti influiranno sulle meccaniche di gioco, magari proprio nei frangenti durante i quali il protagonista Ethan dovrà scappare a gambe levate da questo pericoloso e letale avversario.

Resident Evil Village, lo ricordiamo, arriverà anche in versione old-gen, vale a dire su PS4 e Xbox One, in contemporanea alle già annunciate versioni PS5, Xbox Series X|S e PC a partire dal prossimo 7 maggio di quest’anno.

Il gioco sarà anche accompagnato da Resident Evil Re:Verse, nuova modalità multigiocatore che attingerà a piene mani dai personaggi storici del franchise.