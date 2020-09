Quando esce Halo: Infinite? Parla Bryan Jarrad di 343 Industries

Halo: Infinite è stato rinviato a data da destinarsi ormai diverse settimane fa, più precisamente lo scorso 11 agosto di quest’anno.

Il team di sviluppo 343 Industries ha infatti deciso di saltare il lancio di Xbox Series X|S – entrambe previste per il 10 novembre 2020 – in modo tale da prendersi più tempo nello sviluppo del nuovo capitolo della saga di Master Chief.

Una delle prime immagini di Halo: Infinite.

Infinite è stato infatti mostrato in una forma che non ha sollevato un gran numero di polemiche tra i fan, delusi da un comparto tecnico non all’altezza della piattaforma di nuova generazione della Casa di Redmond.

Ora, lo sviluppatore è tornato brevemente a parlare del gioco, dichiarando che – purtroppo – al momento non è ancora stata decisa una nuova data di uscita per Halo: Infinite. Ecco le parole del community director Bryan Jarrad:

PSA: We haven’t locked on release date for Halo Infinite yet. Anything you see on a retail site is just placeholder / speculation. — Brian Jarrard (@ske7ch) September 24, 2020

Non abbiamo stabilito ancora una data di uscita per Halo: Infinite. Tutto quello che vedete nei vari listini pubblicati dai rivenditori sono semplicemente dei placeholder o semplici speculazioni.

Al netto dell’attesa, una cosa è certa: 343i si sta prendendo il tempo necessario per fare uscire un gioco all’altezza delle aspettative (cosa che i fan si augurano con tutto il cuore).

Ricordiamo che la notizia che voleva la versione del gioco per Xbox One cancellata si è rivelata essere una fake news diffusa ad arte, priva di alcun fondamento.

Sia Microsoft che lo sviluppatore del gioco si erano scusati con i fan per il rinvio, promettendo che «il tempo extra ci consentirà di finire i lavori fondamentali che sono necessari per rendere realtà il più ambizioso gioco di Halo, con la qualità che sappiamo i nostri fan si aspettano. Vi ringraziamo per il supporto e la comprensione.»

Halo Infinite è in ogni caso previsto nel corso del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X|S (il titolo era previsto al lancio delle nuove console next-gen).