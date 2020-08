Halo Infinite dice addio a Xbox One? 343 Industries: fake news

Dal rinvio di Halo Infinite in poi, si sono susseguite indiscrezioni relative ai motivi dello slittamento, oltre ad altre che parlavano invece di possibili cambi di piano da parte di Microsoft e di 343 Industries. Così, dopo che la software house ha negato che il rinvio avesse a che fare con i lavori in corso sulla serie TV della saga, che è affidata a un team separato – ma non ha confermato sugli eccessi di outsourcing di cui parlavano le stesse fonti – si sono diffuse voci che vorrebbero Infinite arrivare non più anche su Xbox One, ma solo su next-gen e dal 2022. Anche su queste, è arrivato il commento chiarificatore degli autori.

John Junyszek, community manager di 343 Industries, ha risposto alla questione su Twitter, dichiarando:

I fan preoccupati che speravano di mettere le mani sul gioco su Xbox One, insomma, possono dormire sonni tranquilli.

Hey Eric – we're seeing lots of fake "leaks" out there, so please don't believe everything you read. There are no plans to change our 2021 release or the devices and platforms we'll be supporting. We're building Halo Infinite to be the best it can be on each device/platform 👊

