Quali sono i giochi per console PS4 e PS5 più attesi di fine 2022? Ce lo dice Sony

Il 2022 è stato un anno davvero molto intenso, specie per i possessori di PS4 e PS5, sebbene a quanto pare le sorprese lato PlayStation non sono ancora finite qui.

Titoli come Horizon Forbidden West (che potete acquistare in offerta speciale su Amazon) rappresentano infatti solo la punta dell’iceberg.

Considerando che all’orizzonte abbiamo ancora big in uscita come God of War Ragnarok, i possessori di console old e current-gen è meglio che inizino a risparmiare qualche soldino in vista del periodo natalizio.

Difatti, come riportato via PlayStation Blog, la nutrita schiera di titoli in arrivo per PS4 e PS5 lo dimostra, coi prossimi mesi che si preannunciano tra i migliori di sempre per tutti i giocatori.

Heidi Kemps – PlayStation Blog Correspondent – ha infatti spiegato che la stagione autunno/inverno di PlayStation sarà ricca di nuovi titoli da giocare anche su piattaforme Sony.

Si va infatti da Tunic a Call of Duty Modern Warfare 2, passando per Gotham Knights, The Callisto Protocol, A Plague Tale Requiem e Valkyrie Elisium.

Poco sotto, quindi, trovare la lista dei 15 giochi messi in evidenza in queste ore dal PS Blog di Sony:

Tunic – 27 settembre – PS4 e PS5

Post Void – 29 settembre – PS4 e PS5

Valkyrie Elysium – 29 settembre – PS4 e PS5

A Plague Tale Requiem – 18 ottobre – PS5

Gotham Knights – 21 ottobre – PS5

New Tales from the Borderlands – 21 ottobre – PS4 e PS5ù

Call of Duty Modern Warfare 2 – 28 ottobre – PS4 e PS5

Skull & Bones – 8 novembre – PS5

Sonic Frontiers – 8 novembre – PS4 e PS5

God of War Ragnarok – 9 novembre – PS4 e PS5

Goat Simulator 3 – 17 novembre – PS5

The Dark Pictures Anthology The Devil in Me – 18 novembre – PS4 e PS5

The Callisto Protocol – 2 dicembre – PS4 e PS5

Marvel’s Midnight Suns – 2 dicembre – PS4 e PS5

Crisis Core Final Fantasy VII Reunion – 13 dicembre – PS4 e PS5

Ovviamente, vale la pena sottolineare che molti di questi giochi sono multipiattaforma, vale a dire che sono previsti anche su console Xbox e Nintendo, oltre che su PC.

Restando in tema, ricordiamo ai nostri lettori che il Dualsense di God of War Ragnarok è disponibile in preorder da ora su GameStop (non fatevelo scappare).

Ma non solo: in queste ore è stato annunciato anche il nuovo bundle PS5 che comprende la console current-gen e una copia digitale di Call of Duty Modern Warfare 2.