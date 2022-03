Quali sono i Final Fantasy che i fan non sono mai riusciti a finire?

Final Fantasy è una di quelle saghe che hanno fatto la storia dei videogiochi: l’uscita di ogni nuovo capitolo è infatti festeggiata con grande entusiasmo e clamore dai fan di tutto il mondo.

Giochi recenti come Final Fantasy VII Remake Intergrade non hanno infatti intaccato la classica visione messa in piedi da Square molti anni fa.

Lo dimostra l’uscita del recente Stranger of Paradise Final Fantasy Origin, un gioco atipico ma in grado di destare forte interesse tra gli appassionati (come spiegato nella nostra recensione).

Ora, via Reddit, i fan hanno però posto l’accento su una questione in particolare: tra tutti i capitoli della serie usciti sino ad ora, qual è l’episodio della serie mai portato a termine?

L’autore del post originale, Strange-Avenues, ha rilasciato la sua personalissima lista dei capitoli iniziati e mai finiti: Final Fantasy II è in prima posizione, seguito da Final Fantasy III (remake per DS incluso) e Final Fantasy V (iniziato un paio di volte e mai finito)

Viene anche citato Final Fantasy VII Remake, nonostante il giocatore abbia ammesso di aver comunque finito l’originale.

Altri utenti spiegano invece che Final Fantasy VI è uno dei capitoli che non sono mai riusciti a giocare o a portare a termine, mentre diversi fan citano gli spin-off e sequel Tactics Advance 2, Lightning Returns, FF XII Revenant Wings e World of FF.

Insomma, pur non essendoci un unico capitolo mai portato a termine da tutti, sono parecchi gli episodi della serie di FF abbandonati o ignorati dai giocatori.

