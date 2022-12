Quali sono i 10 giochi più attesi del 2023? Lo svela un nuovo studio

Tra poche ore arriverà ufficialmente il Natale: è dunque quasi giunto il momento di chiudere definitivamente il 2022 e cominciare a guardare con fiducia al 2023, almeno per quanto riguarda il futuro dei videogiochi.

Nel 2022 abbiamo infatti assistito a giochi di grande spessore, come Elden Ring e God of War Ragnarok (lo trovate in sconto su Amazon) e anche il prossimo anno si preannuncia particolarmente interessante.

Ma quali sono i 10 giochi più attesi dai fan? Game Rant segnala un interessante studio condotto utilizzando Ahrefs, un tool in grado di indicare l’interesse verso determinate ricerche, utilizzato in combinazione con una classifica stilata da PC Gamer sui titoli in uscita più attesi.

Da questa classifica emergono alcuni dati interessanti, evidenziando soprattutto come il gioco più atteso in assoluto sarebbe Hogwarts Legacy, e non The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, nonostante la vittoria ai The Game Awards 2022.

Il sequel di Breath of the Wild sarebbe infatti soltanto al decimo e ultimo posto di questa interessante classifica, arrivando a pari merito con un sorprendente Ark 2. Tuttavia, occorre ricordare che tale dato potrebbe essere inesatto, dato che la maggior parte degli utenti lo avrebbe cercato utilizzato il termine «Breath of the Wild 2», non preso in analisi da questo studio.

Pur facendo questa doverosa premessa, vi riporteremo di seguito i 10 giochi più attesi del 2023 secondo questa interessante analisi ufficiale sulle ricerche degli utenti:

I 10 giochi più attesi del 2023

Hogwarts Legacy — 1.23 milioni di ricerche Starfield — 540mila ricerche Diablo 4 — 301mila ricerche Sons of the Forest — 224mila ricerche Baldur’s Gate 3 — 206mila ricerche Forspoken — 192mila ricerche The Day Before — 187mila ricerche Blue Protocol — 185mila ricerche Resident Evil 4 — 161mila ricerche The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom/Ark 2 — 154mila ricerche

Considerata la presenza di determinati titoli e i problemi già citati su alcune ricerche, occorre ricordarvi che non si tratta ovviamente di una classifica definitiva e in grado di riflettere al 100% i gusti degli utenti, tuttavia è in grado di fornire una base su quelli che sono i giochi che hanno destato il maggior interesse.

Hogwarts Legacy avrebbe dunque conquistato nettamente il favore del pubblico, con una differenza di quasi il triplo di ricerche rispetto a Starfield, l’ultima produzione di Bethesda in arrivo per il prossimo anno. La terza posizione più alta del podio è invece occupata da Diablo 4, con 301mila ricerche.

Qualunque sia il vostro gioco prossimo gioco preferito, vale la pena di ricordarvi che il 2023 si preannuncia essere un anno estremamente ricco, già a partire dai primissimi mesi del nuovo anno. Non solo vedremo infatti tante grandi produzioni in uscita, ma potrebbe perfino essere svelato un nuovo modello di PS5, almeno stando agli indizi lanciati da Sony.