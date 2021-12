Quali sono i 10 giochi (del 2021) che ci identificano? Eccoli

Il 2021 è sicuramente stato un anno realmente particolare per il mondo dei videogiochi, contraddistinto da poche uscite e parecchi rinvii, molti dei quali dovuti ancora alle conseguenze dovute all’emergenza sanitaria.

Da Halo Infinite a Forza Motorsport 5, passando per Returnal e Resident Evil Village, i giochi non sono comunque mancati.

Ora l’anno sta per salutarci e dopo la grande serata dei The Game Awards è ora il turno di un nuovo elenco di “vincitori” (notare le virgolette).

E se It Takes Two ha vinto il titolo di GOTY ai TGA, non possiamo certo rimanere di ghiaccio davanti ad altre classifiche sicuramente molto interessanti.

Uno screen di The Artful Escape

Durante la giornata di oggi, il Los Angeles Times ha infatti pubblicato una lista con i 10 giochi del 2021 che – più di molti altri usciti di recente – sono stati in grado di definire chi siamo noi veramente.

Tra Tripla A a titoli indipendenti, la lista – visionabile poco sotto – stupisce sicuramente per varietà:

The Artful Escape Psychonauts 2 Sable Chicory: A Colorful Tale Unpacking Last Call Overboard! Genesis Noir Halo Infinite Behind the Frame: The Finest Scenery

The Artful Escape, il primo titolo citato dal LA Times, è infatti un titolo in grado di aiutare a superare le insicurezze e le incertezze della vita, mentre Sable ci pone davanti alla questione sul chi siamo veramente e che tipo di persona vorremo essere in futuro.

Senza contare un gioco come Unpacking, in grado di parlarci di crescita personale e dei cambiamenti della nostra vita, in relazione agli oggetti materiali in nostro possesso.

