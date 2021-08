Che ci crediate o no, qualcuno ha reso Tetris un gioco da tavolo

La musica che incalza. Il ritmo che si fa sempre più serrato. Riuscire a trovare il tempo di alzare lo sguardo per vedere quale sia il prossimo mattoncino in arrivo – e di solito imprecare perché è sempre, sempre, quello più inutile o più fastidioso. Rimanere lucidi mentre le file si incolonnano, cercando di completare una riga per andare avanti ancora un po’.

Tetris è tutto questo, semplicemente: è la sua struttura immediata ma impossibile da battere che lo ha reso un videogioco di culto attraverso le generazioni e sarebbe difficile immaginarlo senza i ritmi che diventano vertiginosi, senza la spietata pioggia di nuovi mattoni che non aspettano che abbiate capito dove incastrare il precedente. E, sinceramente, anche senza la sua colonna sonora.

Eppure, non solo qualcuno lo ha immaginato, ma è anche riuscito a realizzarlo facendo a meno di tutto questo: è la casa specializzata Buffalo Games, che ha trasformato Tetris in un gioco da tavolo. E, almeno nelle intenzioni, la cosa sorprendente è quanto questo Tetris da tavolo riesca a mantenersi fedele al Tetris videoludico. Ma come?

Sì, potrete sfidare fino a tre amici nell'adattamento di Tetris da tavolo

Questa nuova versione del gioco, ovviamente su licenza ufficiale, è disponibile dal 1 agosto e si può giocare fino a quattro giocatori. Questo significa che l’esperienza è immaginata come competitiva e che voi e i vostri amici dovreste sfidarvi: vincerà chi sopravviverà più a lungo.

Sarete voi a gettare i nuovi mattoncini nella vostra cartella: dovrete ruotarlo nel modo migliore e sistemarlo nel punto che ritenete ideale, prima di lasciarlo cadere. Completando le righe, ma anche altri compiti affidati alle carte dei bonus, accumulerete dei punti: chi ne avrà di più sarà il solo trionfatore.

Ogni partita, secondo il produttore, ha una durata compresa tra venti e trenta minuti e a decidere quale sarà il prossimo mattoncino sono delle apposite carte che, come da tradizione per il gioco, avranno poca clemenza di voi, imponendo la prossima forma che dovrete far incastrare nella vostra torre.

Se siete curiosi e state valutando di far volare stracci e amicizie fuori dalla finestra, vi segnaliamo che a questo indirizzo potete trovare le istruzioni complete del gioco, per capire anche come funzionano i bonus e quali sono i mattoncini già inclusi nella confezione.

Certo, va anche detto che viviamo in un mondo in cui qualcuno è riuscito a tramutare Tetris perfino in un film, quindi non dovremmo sorprenderci troppo di fronte a un nuovo adattamento che ne faccia un gioco da tavolo reinventando le meccaniche per fare a meno della frenesia.

Purtroppo, di recente Tetris si è anche ritrovato a piangere la scomparsa di Jonas Neubauer, il suo super campione che ci ha prematuramente lasciati a soli 39 anni. Era il più titolato giocatore di Tetris al mondo e purtroppo non sapremo mai quanti tornei sarebbe riuscito a vincere anche sul gioco da tavolo.