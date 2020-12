Tetris, la prima foto del film mostra l’insospettabile protagonista

Oltre al film di Uncharted e quello di Metal Gear Solid, è in arrivo un altro progetto legato a un videogioco che definire storico è poco: stiamo parlando di Tetris.

L’attore Taron Egerton (Kingsman, Rocketman) è stato infatti scelto come protagonista del nuovo adattamento cinematografico dedicato alle origini del popolare puzzle game, vero pioniere del genere di appartenenza amato da intere generazioni.

Egerton interpreterà infatti Henk Rogers, ossia l’imprenditore olandese che fondò la Tetris Company con Aleksej Leonidovič Pažitnov, ottenendo di fatto i diritti di distribuzione di Tetris su console Nintendo Game Boy.

Il film sarà quindi incentrato sulle battaglie legali combattute da Rogers per ottenere i diritti di Tetris alla fine degli anni ’80, tentando di far riconoscere i diritti anche all’inventore Pažitnov (che prima di quel momento non era riuscito a guadagnare nulla dalla sua geniale creazione).

Parlando a GQ lo scorso mese di agosto di quest’anno, Egerton ha descritto il film come:

Si tratta di un The Social Network piuttosto che un LEGO Movie, con una storia folle incentrata sui diritti del videogioco Tetris.

L’attore ha ora pubblicato su social una prima foto che lo mostra nei panni di Rogers (inclusi dei particolari baffetti).

Egerton sta vivendo un nuovo slancio per la sua carriera: nel 2019 ha vestito i panni del cantante Elton John nel film Rocketman, diretto da Dexter Fletcher, ottenendo la sua prima nomination ai Golden Globe nella sezione miglior attore in una commedia o musical e ai SAG Awards come miglior attore.

Prossimamente, lo vedremo anche nel remake de La Piccola bottega degli Orrori (il classico musical dalle tinte horror uscito negli anni ’80).

Diretto da Jon S. Baird (regista di Stanlio e Ollio) e prodotto da Matthew Vaughn (regista e sceneggiatore della trlogia di Kingsman). Il film di Tetris non dispone al momento di una data di uscita ufficiale nelle sale.