Qualcuno ha creato dei Joy-Con che si possono usare con una mano sola

Nintendo Switch ha messo in mostra i meravigliosi Joy-Con, i piccoli controller che sono diventati tra gli elementi più iconici della console.

Responsabili dell’iconico “click”, i coloratissimi controller (ma davvero di tanti colori, su Amazon) sono anche stati al centro di discussioni varie.

I Joy-Con soffrono dell’ormai famigerato drifting, un problema che ha funestato molti giocatori e che Nintendo non è mai riuscito a risolvere del tutto.

L’azienda più volte si è rivelata fiduciosa, ma non c’è mai stata una soluzione definitiva per il temibile drifting.

Nel frattempo c’è chi sta facendo di tutto con i Joy-Con, trasformandoli in oggetti molto diversi da com’erano in origine.

Come lo youtuber Akaki Kuumeri, che più volte ha modificato tantissimi controller di varie console, e stavolta si è concentrato sui pad di Switch.

Il popolare modder ha continuato la sua serie in cui crea accessori personalizzati votati all’accessibilità, costruendo dei Joy-Con che si controllano con una sola mano.

Kuumeri ha pubblicato passo passo il processo di sviluppo dell’adattatore per una mano, la cui versione finale consente ai giocatori di usufruire di Switch usando una sola mano:

Come potete vedere nel video qui sopra, il prodotto finale è decisamente interessante. Lo potete anche acquistare su Etsy per circa 200 dollari, nel caso siate interessati a provarlo.

Kuumari si era già prodigato nel creare adattatori ad una sola mano per il controller DualSense di PlayStation 5 e il controller di Xbox Series X|S, ed ha trovato l’adattamento dei Joy-Con il più facile da fare poiché la coppia di controller può essere cambiata per servire scopi diversi.

È molto bello che qualcuno si impegni così tanto non solo per sfoggiare le proprie abilità tecniche, ma anche per dare un contributo al tema dell’accessibilità dei videogiochi.

Una cosa su cui molti stanno puntando, sempre di più, tra cui Sony che ha dedicato un intero sito a tutte i giochi con tali funzioni.

Per quanto riguarda i Joy-Con in generale, invece, ecco una lista di controller alternativi tra cui scegliere.