Sconti PlayStation Store: i migliori giochi a meno di 20 euro con i Doppi Sconti

Da questa settimana sono ufficialmente tornati i Doppi Sconti su PlayStation Store, la promozione che consente di risparmiare per ben due volte sui migliori giochi disponibili su PS5 e PS4, a patto di essere però iscritti al servizio in abbonamento PS Plus.

Se non siete infatti iscritti a PlayStation Plus, il negozio digitale consentirà comunque di accedere ai nuovi sconti, ma con offerte indubbiamente meno vantaggiose.

Qualora invece siate iscritti al servizio, la promozione diventerà particolarmente allettante e vi permetterà di approfittare di tantissime grandi uscite a prezzi incredibilmente ridotti, arrivando a costarvi anche meno di 20 euro l’uno (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Dopo avervi già segnalato quelli che riteniamo essere attualmente i migliori giochi in offerta fino all’88%, per aiutarvi nella vostra scelta abbiamo deciso di fare un’ulteriore selezione, indicandovi quali sono le perle che non dovreste lasciarvi scappare a meno di 20 euro.

Di seguito troverete dunque le nostre scelte con i migliori titoli a piccoli prezzi che dovreste almeno prendere in considerazione su PlayStation Store con i Doppi Sconti, per iniziare al meglio la nuova settimana:

Migliori giochi a meno di 20 euro su PlayStation Store

Alan Wake Remastered a 13,19€ (anziché 29,99€) – Doppio Sconto del 56%

a 13,19€ (anziché 29,99€) – Doppio Sconto del 56% Assassin’s Creed Origins a 13,99€ (anziché 69,99€) – Doppio Sconto dell’80%

a 13,99€ (anziché 69,99€) – Doppio Sconto dell’80% Assetto Corsa Competizione a 13,59€ (anziché 39,99€) – Doppio Sconto del 66%

a 13,59€ (anziché 39,99€) – Doppio Sconto del 66% Captain Tsubasa: Rise of New Champions a 15,59€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 74%

a 15,59€ (anziché 59,99€) – Doppio Sconto del 74% Gang Beasts a 7,99€ (anziché 19,99€) – Doppio Sconto del 60%

a 7,99€ (anziché 19,99€) – Doppio Sconto del 60% GTA V: Premium Edition + Great White Shark a 19,79€ (anziché 44,99€) – Doppio Sconto del 56%

a 19,79€ (anziché 44,99€) – Doppio Sconto del 56% L’Ombra della Guerra Definitive Edition a 11,99€ (anziché 49,99€) – Doppio Sconto del 76%

a 11,99€ (anziché 49,99€) – Doppio Sconto del 76% The Last of Us Parte II a 9,59€ (anziché 39,99€) – Doppio Sconto del 76%

a 9,59€ (anziché 39,99€) – Doppio Sconto del 76% The Witcher 3: Wild Hunt a 14,99€ (anziché 29,99€) – Doppio Sconto del 50%

a 14,99€ (anziché 29,99€) – Doppio Sconto del 50% Watch Dogs: Legion a 13,99€ (anziché 69,99€) – Doppio Sconto dell’80%

Vi ricordiamo che tutti i prezzi elencati sono validi solo se siete attualmente iscritti a PS Plus, altrimenti lo sconto sarà soltanto della metà rispetto a quanto indicato in questa pagina.

Potete verificare voi stessi i dettagli e tutte le altre offerte dirigendovi al seguente indirizzo, dopo esservi anche assicurati di aver effettuato il login con un account attualmente abbonato.

Cogliamo l’occasione per ricordarvi che è ancora disponibile la nuova offerta della settimana, dedicata a un big sportivo per gli amanti del basket.

Inoltre, vi ricordiamo anche che avete pochi giorni a disposizione per approfittare di sconti fino all’81% sulle migliori produzioni indie di PS Store.