Qual è il volto di Ghost di Call of Duty senza maschera? Questo

Ghost è uno dei personaggi più iconici di Call of Duty Modern Warfare 2. Con la sua ormai classica maschera da teschio, si tratta di una delle iconiche del franchise. Vi siete mai chiesti però che aspetto abbia senza la sua maschera? È ora di scoprirlo.

Il franchise di COD (che trovate su Amazon) è infatti da poco tornato con il rifacimento di uno dei capitoli moderni più amati di tutti i tempi.

Su queste pagine vi abbiamo anche parlato della campagna per giocatore singolo, per un gioco che sembra essere tornato ai fasti di un tempo.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, qualcuno ha deciso di mostrare il vero volto di Ghost senza la sua maschera.

Nella campagna per giocatore singolo di Modern Warfare 2, c’è una scena in particolare in cui Ghost si toglie di fatto la sua maschera.

Tuttavia, la sequenza non rivela il suo volto, sebbene ora alcuni dataminer hanno trovato il suo modello 3D e lo hanno condiviso online, in modo da poter finalmente dare un’occhiata al personaggio senza maschera.

Nel caso ve lo stiate chiedendo, il suo volto è basato su quello del doppiatore originale, così come è scontato che si tratta dell’unica immagine che vedremo del personaggio.

Restando in tema Modern Warfare 2 è stato al centro di un nuovo video confronto pubblicato da ElAnalistaDeBits, il quale ha analizzato le performance dello sparatutto in soggettiva di Activision Blizzard su PS5, Xbox Series X|S e PC.

Parlando invece di grafica pura e semplice, sembra proprio che Modern Warfare 2 punti davvero moltissimo sul fotorealismo estremo delle location.