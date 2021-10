Quake arriva finalmente nella next-gen (ed è gratis)

La conferma circa il ritorno di Quake è arrivata direttamente dalla QuakeCon 2021 di agosto, un evento che ha sicuramente lasciato il segno nel cuore dei fan.

Come svelato qualche settimana fa, Quake Remastered è sbarcato su console e PC, oltre che su Xbox Game Pass.

Del resto, già nella nostra recensione pubblicata alcune settimane fa vi abbiamo spiegato che il gioco «è in grado di conservare tutto il fascino del titolo uscito nei lontani anni ’90, ma con tutta una serie di piccoli accorgimenti (anche e soprattutto grafici) in grado di fare la differenza.»

Vero anche che il franchise ha recentemente spento la venticinquesima candelina, e proprio in occasione di questa ricorrenza il creatore John Romero ha svelato qualche dettaglio in più sulla sua nascita.

Ora, durante la giornata di oggi, Bethesda ha annunciato l’uscita dell’upgrade gratuito dell’edizione rimasterizzata di Quake su PS5 e Xbox Series X|S.

Se infatti siete tra quelli che hanno acquistato le versioni PS4 o Xbox One, potrete infatti mettere le mani sulla versione next-gen assolutamente gratis.

In caso contrario, chi non possiede il gioco dovrà acquistare direttamente le nuove versioni allo stesso prezzo delle versioni old-gen, PC e Switch.

La versione per Xbox Series X|S girerà anche in 4K a ben 120 fotogrammi al secondo, con in più anche il supporto per Xbox Play Anywhere e lo Smart Delivery.

Di convesso, l’edizione PS5 offrirà le stesse caratteristiche, oltre al supporto per ai trigger adattivi e allo speaker integrato del pad DualSense (via PSU).

Quake Remasteredè l’ultima versione del gioco originale, lanciato nel 1996, in una veste rimasterizzata con supporto 4K e widescreen, modelli poligonali migliorati, illuminazione dinamica, nuovo filtro anti aliasing e tante altre caratteristiche introdotte per l’occasione.

Per quanto riguarda altre saghe storiche di Bethesda, avete visto che qualcuno ha realizzato per davvero un celebre oggetto presente in Skyrim?

Tornando a parlare di Quake e del suo futuro, avete letto invece i rumor su un eventuale reboot con protagonista femminile, tuttora non confermati?

Infine, da alcune settimane il “sequel” di Skyrim, The Forgotten City, è disponibile anche su console Nintendo Switch, ma solo in cloud gaming.