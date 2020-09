Marvel’s Avengers, la beta è stata un vero successo

Mancano ormai pochissimi giorni al debutto sul mercato di Marvel’s Avengers, titolo che ci permetterà i vestire i panni dei celeberrimi supereroi realizzato da Crystal Dynamics, software house conosciuta per la recente saga di Tomb Raider. La compagnia, tuttavia, ha dato modo di provare in anticipo una versione beta del prodotto ed a quanto pare sono stati davvero tantissimi i giocatori che hanno deciso di testare con mano il titolo prima di procedere all’acquisto.

Infatti, la beta si è svolta durante tre weekend del mese di agosto, offrendo una gran quantità di contenuti, anche se sono stati riscontati alcuni problemi che Crystal Dynamics ha prontamente risolto. A quanto pare, il prodotto ha catturato l’interesse dei giocatori, tanto che hanno preso parte a questa fase ben sei milioni di utenti, accumulando complessivamente oltre 27 milioni di ore di gioco. Altre cifre importanti registrate includono gli oltre 300 milioni di nemici sconfitti e 175.000 pezzi di equipaggiamento leggendario trovati.

Ricordiamo che Marvel’s Avengers sarà lanciato il prossimo 4 settembre per Sony Playstation 4, Microsoft Xbox One e Windows PC, mentre approderà successivamente anche su Google Stadia, PS5 e Xbox Series X.

Recentemente gli sviluppatori hanno diffuso i dettagli relativi alla patch del Day One, che avrà dimensioni piuttosto generose, attestandosi sui 18GB, e dovrebbe risolvere diversi problemi riscontati ed introdurre svariati miglioramenti ed ottimizzazioni.

