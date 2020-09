Marvel’s Avengers: ecco dove effettuare il preorder a prezzo scontato

Aggiornamento 1 settembre: i prezzi dei preorder sono stati aggiornati. Vi consigliamo, in particolar modo, di approfittare dell’attuale prezzo imperdibile dell’edizione Comic Book, esclusiva Amazon.

Manca ormai pochissimo al 4 settembre 2020, giorno nel quale debutterà sul mercato Marvel’s Avengers, action adventure realizzato da Crystal Dynamics, già autori degli ottimi Tomb Raider e Rise Of The Tomb Raider, e pubblicato da Square Enix.

Marvel’s Avengers inizia durante l’A-Day, il giorno in cui Captain America, Iron Man, Hulk, Black Widow e Thor inaugurano a San Francisco il nuovo avveniristico Quartier Generale Avengers di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale. I festeggiamenti si trasformano in tragedia quando un catastrofico incidente causa una devastante distruzione. Incolpati di questa tragedia, gli Avengers si sciolgono. Cinque anni più tardi, con i supereroi messi al bando, il mondo è nuovamente in pericolo e l’unica speranza di salvezza consiste nel riunire i più potenti eroi della Terra.

Allo scopo di prepararvi all’evento, abbiamo pensato di aiutarvi nella ricerca del miglior prezzo per prenotare il titolo, consigliandovi l’acquisto del prodotto su Amazon, portale che non ha certo bisogno di presentazioni e dall’affidabilità totale, soprattutto per il suo ottimo servizio clienti.

Come di consueto, per ogni uscita di rilievo che si rispetti, anche Marvel’s Avengers sarà proposto in diverse varianti. Ricordiamo che l’edizione Playstation 4 offrirà in esclusiva Spider-Man, il quale sarà ispirato al modello classico visto nei fumetti di Ditko e Romita.

Standard Edition

Non può di certo mancare la versione base che comprende praticamente solo il disco di gioco ed è perfetta per coloro che desiderano semplicemente divertirsi con il titolo, senza ulteriori aggiunte. Segnaliamo tuttavia che Amazon offre anche un’edizione esclusiva, definita “Comic Book Edition“, che permette di ottenere una copia digitale del primo fumetto prequel del prodotto, “Marvel’s Avengers: Iron Man #1”.

Deluxe Edition

Rispetto all’edizione Standard, la Deluxe include il pacchetto di costumi Ossidiana per gli Avengers, tra cui Captain America, Iron Man, Black Widow, Thor, Hulk e Ms. Marvel, oltre a sei targhe Ossidiana per personalizzare ulteriormente elementi estetici del gioco. Inoltre offre un mese di abbonamento gratuito a Marvel Unlimited (il servizio online ad abbonamento dedicato ai fumetti) e l’accesso anticipato al titolo, consentendo di giocare ben tre giorni prima della data di lancio ufficiale.

Collector’s Edition

Pensata per i veri appassionati che amano alla follia il mondo dei supereroi Marvel, l’edizione da collezione del gioco, definita anche l’edizione più potente della Terra, comprende una serie di gadget per ogni Avenger tratti direttamente dalla storia. All’interno della confezione troveremo, infatti, oltre ai contenuti presenti nella precedente Deluxe Edition, anche una statuina bobblehead di Hulk, un portachiavi Mjolnir, la fibbia da cintura di Black Widow, i progetti dell’armatura prototipo di Iron Man, la spilla di Avenger onoraria di Kamala Khan e la foto di gruppo degli Avengers.