PSVR si prepara a PS5 (e lo fa nel modo più facile possibile)

A inizio ottobre, Sony ha finalmente fatto chiarezza sulla retrocompatibilità tra PS4 e PS5, svelando sia i giochi che non gireranno sulla console in uscita il prossimo mese, che tanti altri dubbi posti dall’utenza circa le novità sul “passaggio” tra current e next-gen.

Tra le varie questioni, anche quella relativa alla realtà virtuale di PlayStation VR, visto che a quanto pare i giochi PSVR su PS5 saranno compatibili con le versioni precedenti, visto che sarà necessario avere un headset, un controller PlayStation Move e PS Camera, venduti separatamente.

A tal proposito, ora è arrivato un importante chiarimento circa il modo in cui PSVR potrà connettersi alla nuova PlayStation 5.

Uno dei nuovi bundle PSVR previsti in Giappone.

Sembra infatti certo che in Giappone i nuovi bundle di PSVR includeranno degli adattatori per PS5, permettendo così ai giocatori di collegare subito il visore alla nuova piattaforma.

Coloro i quali sono invece già in possesso di PlayStation VR dovranno ricevere gratuitamente degli adattatori a chi ne farà esplicita richiesta, ragion per cui in questo caso non sarà necessario sborsare un solo yen per poter entrare nella realtà virtuale di PS5.

I nuovi bundle PSVR pensati per PS5 dovrebbero essere rilasciati nei negozi nipponici a partire dalla fine del mese di ottobre. Immaginiamo che la situazione sarà pressoché identica anche per quanto riguarda il mercato americano ed europeo (Italia inclusa).

L’uscita della console next-gen Sony è attesa per il 19 novembre prossimo al prezzo di 499,99€ per il modello standard e 399,99€ per quello only digital, ossia priva del classico lettore Blu-ray Disc.