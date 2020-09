PS5, wishlist e nuove funzionalità spuntano dal PlayStation Store

In un momento in cui la distrazione principale della community è la questione pre-order, che arrancano in più parti del mondo – compresa l’Italia, come ci ha confermato ieri sera GameStop -, spuntano nuove funzionalità di PS5 grazie ad un leak del PlayStation Store.

In particolare, pare che Sony stia per integrare in PlayStation 5 la tanto desiderata funzionalità della wishlist, che consentirebbe ai giocatori di salvare per un secondo momento i titoli e i contenuti che sarebbero interessati ad acquistare in futuro.

La linea di codice che lo fa pensare recita apertamente che «la tua wishlist non è disponibile sul sito. Puoi trovarla su una PS5» e pare abbastanza inequivocabile.

Inoltre, pare che i giocatori potranno creare party con un massimo di 100 persone e condividere playlist musicali con i propri amici. C’è anche un riferimento ad una feature chiamata “Takedown”, sebbene non sia chiaro a cosa faccia riferimento.

Infine, viene rivelata una boost mode per i giochi PS4 fruiti tramite la retrocompatibilità sulla console next-gen, per quanto venga chiarito che non tutti i titoli della piattaforma attuale potranno essere giocati su PlayStation 5.

La boost mode potrebbe replicare quanto visto su PS4 Pro negli anni scorsi e migliorare il frame rate su titoli con frequenze d’aggiornamento ballerine o sbloccate, ma per ora non abbiamo dettagli ufficiali sull’argomento.

La retrocompatibilità è un tema particolarmente nebuloso in casa Sony ma potrebbe venire presto chiarito, dal momento che un riferimento nel codice del PlayStation Store rimanda ad una pagina dedicata però attualmente offline.

Al ritorno online potrebbe contenere la tanto attesa lista dei giochi compatibili ma, intanto, l’ultima volta in cui ne abbiamo sentito parlare si è discusso della possibilità di utilizzare dischi di giochi PS4 sulla nuova piattaforma, versante sul quale sono arrivate buone notizie.