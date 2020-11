PS5 tra le migliori invenzioni del 2020 per il TIME: e Xbox?

Lo scorso 21 novembre, la celebre rivista TIME ha elencato quelli che secondo la redazione sono i migliori 10 giochi del 2020, lodando nientemeno che Hades.

Ora, il magazine ha nominato PlayStation 5 tra le 100 migliori invenzioni del 2020, elogiando i suoi “piccoli progressi che si fondono per creare un’esperienza rivoluzionaria”.

Basandosi su una base di prodotti che idealmente “creano un mondo migliore, più intelligente e anche un po ‘più divertente”, la nuova console Sony è riuscita a ottenere il risultato.

Ecco, nel dettaglio, la descrizione del TIME:

I giochi si caricano quasi istantaneamente, grazie a un disco rigido decisamente solido. Il processore grafico è quasi 10 volte più veloce di quello della PS4, il che consente una splendida grafica, oltre a un nuovo controller con tanto di feedback tattile che aggiungono una nuova dimensione al gioco.

La redazione ha in particolar modo elogiato il DualSense: «Quando un personaggio cammina sulla sabbia, i giocatori sentono la grinta nel controller; quando Spider-Man afferra un vagone della metropolitana, i giocatori sentono il rombo del treno. Somma, e basta. potrebbe essere la console per videogiochi più potente che abbiamo mai visto». Insomma, davvero niente male.

Per la cronaca, la rivista ha anche inserito Xbox Series S, ma non la “sorella maggiore” Xbox Series X.

PlayStation 5 è uscita in Europa e in Italia a partire dallo scorso 19 novembre in due versioni: la prima con lettore ottico per i giochi in formato fisico (499,99 euro) e una seconda in grado di leggere solo ed esclusivamente i giochi in formato digitale (offerta a 399,99 euro).