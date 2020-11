I 10 migliori giochi del 2020 secondo TIME

Potreste non esservene accorti ma siamo già a fine novembre, e questo vuol dire che in rete iniziano a fioccare le classifiche dei 10 migliori giochi del 2020.

A dare il via alle danze è la prestigiosa rivista TIME, che ha stilato la propria graduatoria, come sempre opinabile e come sempre ricca di spunti, delle dieci perle dell’annus horribilis che stiamo per metterci alle spalle.

A spuntarla è stato l’indie Hades di Supergiant Games, che si è guadagnato non a caso anche una nomination per il premio di GOTY a The Game Awards.

Sul podio salgono anche Spider-Man Miles Morales e The Last of Us Part II, rispettivamente secondo e terzo, e forse qui partiamo con i pareri controversi.

Appena giù dal podio troviamo invece Among Us che, sebbene sia uscito nel 2018, è esploso letteralmente come fenomeno pop soltanto quest’anno.

Questa la top ten nella sua interezza:

Hades Spider-Man: Miles Morales The Last of Us Part II Among Us Animal Crossing: New Horizons Ori and The Will of The Wisps Call of Duty: Warzone Microsoft Flight Simulator Fall Guys Tony Hawk’s Pro Skater 1+2

Naturalmente, non mancate di farci sapere la vostra nei commenti, ma siate consapevoli che la classifica dei migliori 10 giochi del 2020 di TIME è soltanto l’inizio di un lungo viaggio che ci accompagnerà fino alla conclusione dell’anno.

Ne approfittiamo per ricordarvi che The Game Awards 2020 si terrà nella notte tra il 10 e l’11 dicembre, e che SpazioGames sarà per la prima volta tra i giurati.

Questo vuol dire che abbiamo determinato col nostro voto le nomination e decreteremo, insieme ai colleghi di tutto il mondo, i migliori titoli nelle diverse categorie e ovviamente per il GOTY.

Per avere un quadro completo di come funzionano le assegnazioni dei premi a The Game Awards, vi raccomandiamo di non perdervi questo riassunto informativo.