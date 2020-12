PS5 torna disponibile questa mattina da Unieuro!

Come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, PlayStation 5 è finalmente di nuovo disponibile grazie ad un piccolo stock ottenuto dal portale Unieuro che, questa mattina (venerdì 4 dicembre), darà la possibilità ad alcuni fortunati di accaparrarsi una delle nuove console Sony.

Al momento non sappiamo quando le console appariranno sul sito della nota catena, quindi vi consigliamo di continuare a seguirci e controllare il portale per ulteriori aggiornamenti.

Le console sono disponibili in una quantità limitatissima di pezzi e potranno essere acquistate solo ed esclusivamente online sullo store Unieuro, poiché non è stata prevista alcuna disponibilità in negozio.

Purtroppo non ci è dato sapere quanti saranno i pezzi disponibili, quindi ovviamente il nostro invito è quello di continuare a controllare la disponibiltà.

Vi ricordiamo che PS5 punterà fortemente sul suo SSD per annullare o ridurre al minimo i tempi di caricamento. Tra le sue caratteristiche, Sony ha sottolineato il Tempest Engine per una resa audio da next-gen, che consente di essere pienamente coinvolti nell’esperienza di gioco, e le specificità del nuovo controller DualSense. Quest’ultimo, grazie ai feedback tattili e ai particolari grilletti, sarebbe in grado di trasmettere sensazioni nuove al giocatore, facendogli anche percepire la resa di diversi terreni su cui sta camminando in-game.

Ecco l’elenco completo delle caratteristiche della macchina: