PS5 torna da Mediaworld: ecco quando potrete acquistare la console

Lo sapete ormai, le scorte di PlayStation 5 sono scarse. Noi cerchiamo sempre di segnalarvi quando la nuova console ammiraglia di casa Sony sarà disponibile, ma è davvero difficile riuscire a stare dietro alle disponibilità dell’hardware, che siano le versioni Digital o Standard di PS5. Presto, però, potrete provare ad acquistarle da Mediaworld!

La nota catena di elettronica di consumo ha comunicato quando saranno disponibili nuove scorte di PlayStation 5 in entrambe le versioni e, a sorpresa, è molto prima di quanto pensiate. PS5 Digital e PS5 Standard saranno disponibili da Mediaworld il 25 ed il 26 agosto dalle ore 15:00. Sapete come funziona: dovrete essere veloci.

Noi di SpazioGames vi segnaleremo come sempre la disponibilità delle console non appena sarà disponibile! Perciò rimanete nei paraggi per scoprire quando potrete portarvi a casa finalmente la vostra PS5 tramite Mediaworld.

Nel frattempo potete portarvi avanti, sempre dal sito della catena di elettronica, acquistando gli accessori più utili che vi serviranno per usare al meglio la vostra PlayStation 5. Come l’innovativo controller Dualsense oppure il Telecomando Media nel caso usiate la console anche per vedere film e serie TV.

Sempre da Mediaworld potete trovare anche molti altri giochi, alcuni anche in offerta, come Resident Evil Village, Assassin’s Creed Valhalla oppure Marvel’s Spider-Man Miles Morales. Tutti disponibili sull’ultima console di casa Sony che, vi ricordiamo, è compatibile anche con i vostri vecchi videogiochi per PlayStation 4.

PlayStation 5 Standard è la versione classica della nuova console, con il lettore incluso e tutte le caratteristiche che avete imparato a conoscere negli ultimi mesi. PlayStation 5 Digital è, invece, la versione della console dedicata esclusivamente al digital delivery.

Non è possibile usare i videogiochi in formato fisico ma si possono acquistare solamente dal PlayStation Store. In compenso questa versione ha una forma leggeremente più sinuosa, visto che non è presente il lettore ottico sul lato.