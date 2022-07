PS5, Sony svela il primo SSD esterno con licenza ufficiale PlayStation

Gli utenti PS5 alla ricerca di un SSD esterno per la propria console next-gen da adesso avranno un nuovo prodotto a cui potersi affidare: Sony e Western Digital hanno infatti annunciato la prima memoria con licenza ufficiale PlayStation.

Si tratta dell’SSD SN850 di Western Digital (in sconto su Amazon di oltre 20 euro grazie al Prime Day), che da questo momento ha ricevuto la garanzia di compatibilità con le console di ultima generazione.

Come riportato da TweakTown, l’annuncio è stato dato direttamente da Sony e Western Digital: i nuovi prodotti presenteranno sulla loro confezione anche il logo ufficiale di PlayStation, per indicare agli utenti che si tratta di un vero e proprio prodotto ufficiale.

Le console di ultima generazione necessitano di standard molto elevati per poter rendere i loro SSD compatibili: in precedenza ne sono stati annunciati diversi testati insieme a Sony, come la memoria esterna di Seagate, ma questa è la prima volta che viene rilasciato a tutti gli effetti un prodotto con licenza ufficiale.

Di conseguenza, l’SSD di Western Digital rappresenta la scelta consigliata di Sony per la vostra console e un nuovo prodotto da tenere in piena considerazione per tutti i fan che necessitano di un maggiore spazio d’archiviazione.

Come accennavamo in precedenza, ovviamente ricordiamo che non si tratta dell’unica memoria esterna compatibile con PlayStation 5: esistono infatti tanti altri prodotti compatibili e testati anche con l’aiuto di Sony, ma che semplicemente non possiedono la licenza ufficiale.

Se siete curiosi di scoprire quale potrebbe essere la memoria più adatta al caso vostro, potete dare un’occhiata alla nostra rubrica dedicata ai migliori SSD disponibili su PS5.