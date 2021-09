I migliori SSD per PS5 | Settembre 2021

Fin da prima del lancio, i giocatori abituati a tenere installati tanti giochi si erano chiesti se gli 825 GB di archiviazione interna di PS5 non potessero essere pochi. Finalmente, con un aggiornamento firmware di settembre 2021, è arrivata la possibilità di sfruttare lo slot di espansione interno che permette di installare un SSD aggiuntivo nella vostra PS5.

Questo significa che, rispettando determinati requisiti, potete scegliere tra i migliori SSD per PS5, in maniera tale da avere tutto lo spazio necessario per salvare i vostri giochi in formato digitale, senza il bisogno di cancellare o riscaricarli ogni volta.

L’SSD aggiuntivo, infatti, al contrario degli hard disk esterni che potete collegare via USB permette di eseguire i giochi senza doverli spostare sul disco SSD nativo della console: si tratta, a tutti gli effetti, di un’espansione uguale al supporto di archiviazione installato da Sony nella console, per cui non dovrete mai più preoccuparvi di avere poco spazio.

I migliori SSD per PS5

Seagate FireCuda 530

Quello supportato da PS5 per eccellenza

In merito a questo SSD, probabilmente vi basterà sapere che quando Sony presentò la possibilità di installare un SSD aggiuntivo in PS5, annuncio proprio Seagate FireCuda 530 come quello ideale e perfetto per le vostre necessità. Con i suoi 500 GB di spazio extra, questo SSD permette di lavorare a una velocità di 7000 MB/s e non vi farà rimpiangere in nulla quello già installato nella vostra console.

Gigabyte AORUS Gen 4

Per avere tanto spazio

È perfetto per PS5 anche Gigabyte AORUS Gen 4, SSD M.2 NVME che mantiene i 7000 MB/s del modello proposto poco sopra, ma che porta lo spazio di archiviazione extra per la vostra console addirittura a 1 TB aggiuntivo, rendendo davvero difficile trovarsi con l’acqua alla gola al momento dell’installazione di un nuovo gioco.

Western Digital Black SN850

L’affidabilità Western Digital

Il marchio Western Digital è famoso per la sua grande affidabilità in componenti per l’archiviazione di dati e anche il suo SSD Black SN850 non fa eccezione. Parliamo di un supporto da 1 TB con velocità di 7000 MB/s in lettura e di ben 5300 MB/s in scrittura, perfetto per far girare al massimo i vostri giochi e anche per installazioni il più rapide possibile – ricorderete infatti che, su PS4 dove non avevamo un SSD, queste richiedevano fin troppo tempo. La scelta perfetta per chi vuole unire tanto spazio e affidabilità.

Samsung 980 Pro

Tantissimo spazio per i vostri giochi

In caso i tagli da 1 TB che vi abbiamo proposto non fossero sufficienti per le vostre aspettative, dovreste puntare Samsung 980 Pro: questo SSD M.2 NVME infatti unisce la lettura a 7000 MB/S a un taglio di addirittura 2 TB, pienamente supportato da PS5 e perfetto per chi non vuole doversi preoccupare mai più di avere poco spazio libero sulla console.

Patriot Viper VP4300

La scelta senza nessun compromesso

Volete tanto spazio, ma volete anche una velocità superiore e non avete troppi limiti di budget. La scelta, allora, deve necessariamente ricadere su Patriot Viper VP4300: parliamo di un SSD M.2 NVME da ben 2 TB, davvero difficile da riempire anche per il più affamato dei videogiocatori. A distinguerlo dalle altre proposte nella nostra selezione è la velocità ancora più alta: parliamo di ben 7400 MB/s in lettura e di 5800 MB/s in scrittura.

Come scegliere il miglior SSD per PS5

I requisiti ufficiali

Sony ha spiegato in modo estremamente dettagliato quelli che sono i requisiti ufficiali per scegliere un SSD M.2 da installare nella vostra PS5. Qualsiasi supporto di archiviazione che non rientri in queste specifiche, quindi, non sarà compatibile con la vostra console.

Specifica Requisito Interfaccia PCIe Gen4 x4 M.2 NVMe SSD Capacità 250GB – 4TB Velocità di lettura 5,500 MB/s o superiore Larghezza 22 mm Form factor M.2 di tipo 2230, 2242, 2260, 2280 o 22110 Socket Socket 3 Dim. massime compreso dissipatore inferiore a 110mm (larghezza) x 25 mm (lunghezza) x 11,25 mm (altezza)

Connessione e tipologia

Su questo, non c’è da sbagliare: per scegliere il miglior SSD per la vostra PS5 ricordatevi che potete acquistare solo un SSD M.2. NVME con Socket 3 e di tipologia 2230, 2242, 2260, 2280 o 22110, perché le altre tipologie non sono supportato dalla console. Niente SATA, ad esempio: attenetevi specificamente a quanto indicato poco sopra nei requisiti.

Dimensioni

Come precisato da Sony nei requisiti, potete scegliere di affiancare al SSD nativo di PS5 un nuovo SSD che vada da 250 GB a un massimo di 4 TB. La decisione sarà influenzata anche dal vostro budget, considerando quanto siano costosi per ora questi supporti di archiviazione, ma tenete anche conto di quanti giochi teniate installati contemporaneamente.

Se siete soliti scaricare videogiochi che poi tenete installati sulla console, orientatevi sui tagli maggiori. Se, invece, vi interessa più che altro aggiungere solo qualcosina alla vostra PS5, allora potete guardare ai tagli di 500 GB e stare già abbastanza comodi.

Rimuovendo la scocca di PS5 potete accedere allo slot SSD dove installare l'archiviazione extra

Velocità

La velocità è sicuramente un fattore da tenere in considerazione nello scegliere il vostro SSD aggiuntivo per PS5. Considerate che Sony raccomandata dei supporti con velocità di lettura da almeno 5,550 MB/s, quindi qualsiasi SSD con parametri superiori a questi – come quelli che vi abbiamo segnalato – sarà oro colato e avrà addirittura performance superiori a quelle native della console.

Dissipatore

Se siete smanettoni, potete anche valutare di comprare un SSD con dissipatore non integrato, da acquistare a parte. Si tratta di una soluzione percorribile secondo Sony, come precisato nei requisiti per un SSD aggiuntivo per PS5, anche se dovete ricordarvi di tenere conto delle misure massime consentite dallo slot per l’espansione SSD, pari a 110mm (larghezza) x 25 mm (lunghezza) x 11,25 mm (altezza).