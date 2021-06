PS5: Sony spedisce inviti per l’acquisto, ma a chi già la possiede

Sony, al momento, è fortemente impegnata nel cercare di rendere disponibili le PS5 nel più breve tempo possibile per tutti quei giocatori che non la possiedono, mandando anche inviti ad acquistarla direttamente da loro.

Grazie al servizio PlayStation Direct, la compagnia sta cercando di fare il possibile per combattere il mercato dei bagarini, vendendo personalmente le console next-gen, DualSense e tutto l’occorrente direttamente ai giocatori interessati.

A causa delle console next-gen diventate praticamente introvabili, i rivenditori stanno cercando di attrezzarsi con sistemi per premiare i clienti più fedeli, come dimostrato da un’iniziativa di GameStop.

In ogni caso, l’obiettivo finale è quello di distribuire un maggior numero di console: Sony ha promesso ai propri investitori che accelererà la produzione nel 2022.

Per questo motivo, come riportato da GamesRadar+, appare decisamente bizzarro che Sony abbia deciso di spedire inviti per l’acquisto di una PS5… a chi la console next-gen già la possiede.

Nelle ultime ore si stanno infatti moltiplicando le segnalazioni degli utenti che, a metà tra il divertimento e la sorpresa, si sono visti recapitare un invito ad acquistare la console next-gen, pur non avendone assolutamente bisogno.

even though I already have a PS5, Sony just sent me an invite to purchase a console on PS Direct on Wednesday. Which means expect a public queue at around 2 PM PT on June 23rd.

I don't know where Sony is pulling the list so don't ask pic.twitter.com/Ffmjl2mfYs

— Wario64 (@Wario64) June 21, 2021