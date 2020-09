PS5: Sony al PAX Online, ci aspettano sorprese?

Come ormai è ben noto, PS5 non dispone ancora di una data di uscita e di un prezzo ufficiali, i quali – si spera – dovrebbero essere resi noti da Sony nelle prossime settimane.

Ora, un nuovo indizio: PS5 potrebbe essere protagonista al PAX Online previsto la prossima settimana, visto e considerato che Sony starebbe organizzando un evento top-secret in occasione della conferenza.

Che sia l’occasione di vedere nuovamente PlayStation 5 in azione, magari questa volta con una finestra di lancio e un costo ufficiali?

Un'immagine ravvicinata di PS5.

Presto per dirlo: l’unica cosa certa è che sul sito ufficiale dell’evento, il 18 settembre 2020 si terrà questo misterioso evento organizzato da Sony, noto ora come ‘Sony Holder‘ (termine che ricorda molto la parola placeholder, ossia segnaposto).

Pur trattandosi sicuramente un’occasione piuttosto atipica – visto che ci saremmo aspettati uno State of Play dedicato – l’idea che Sony possa rivelare prezzo e data al PAX Online non è un’ipotesi così fuori dal mondo. I preordini di Xbox Series X/S prenderanno infatti il via il 22 settembre, e così facendo PS5 catalizzerebbe l’attenzione del pubblico solo una manciata di giorni prima, più precisamente quattro.

Il DualSense.

Staremo a vedere quindi se si tratta di un’abile mossa di comunicazione per andare contro alla “rivale”, oppure anche stavolta saremo chiamati a fare spallucce ed attendere un’ulteriore data di annuncio per il prezzo e l’uscita di PS5. Vi terremo sicuramente aggiornati.

Avete già letto che l’insider Daniel Ahmad ha pubblicato i contenuti presenti nel box d’acquisto di PlayStation 5, incluso pad e cavetteria varia? E il sorprendente rendering interattivo che confronta PS5 a Xbox Series X/S?

Ricordiamo che PS5 è prevista in ogni caso a fine 2020 in due versioni, quella standard dotata di normale lettore ottico, e una seconda variante digitale senza la possibilità di inserire un disco fisico.