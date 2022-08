PS5 si prepara ad accogliere l’aggiornamento 6.0 (e la data sarebbe molto vicina)

Sembrerebbe ormai tutto pronto per l’aggiornamento firmware 6.00 di PS5, la nuova attesissima versione della console next-gen pronta a introdurre alcune delle novità più attese dai fan di casa Sony.

I fortunati possessori di PlayStation 5 (potete chiedere l’invito per acquistarla su Amazon) potrebbero dunque accogliere a presto una nuova patch che, stando a quanto riferito da un affidabile insider, potrebbe arrivare decisamente prima del previsto.

Ricordiamo che il firmware 6.00 è già stato reso disponibile in versione beta dallo scorso luglio, promettendo il supporto alla risoluzione 1440p, ideale soprattutto per chi preferisce giocare con un monitor, e la possibilità di curare delle liste di giochi personalizzate nella propria libreria.

Secondo un report di Tom Henderson su eXputer (via PlayStation LifeStyle), il firmware 6.00 sarebbe in arrivo a partire da giovedì 8 settembre: significherebbe che il nuovo aggiornamento sarebbe disponibile tra poco più di una settimana.

L’insider ha inoltre segnalato che Sony starebbe anche preparando il terreno per l’aggiornamento 7.00, che dovrebbe consentire l’integrazione totale di Discord sulle console PlayStation, dopo aver già formalizzato l’importante partnership.

Henderson riporta che la data prevista per questo ulteriore aggiornamento sarebbe stata aggiornata all’8 marzo 2023: non è chiaro quali altre novità sarebbero integrate, ma l’insider avverte che potrebbero anche arrivare rinvii improvvisi al riguardo.

And just like that, the release date of 7.00 gets updated to March 8th, 2023.

Version 6.00 is September 7th, 2022.

So Discord integration on the PS5 is March 8th, 2023 (if nothing else changes).

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) August 29, 2022