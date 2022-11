PS5 si è aggiornata «silenziosamente» per una feature, ma non in Italia

Questa settimana Sony ha aggiornato in sordina la pagina Esplora di PS5, ma solo negli USA, tanto che i giocatori statunitensi hanno pubblicato le loro impressioni su Reddit (e il consenso generale è piuttosto positivo).

La console current-gen (difficilmente rintracciabile su Amazon, ma mai dire mai) ha sicuramente ricevuto un gran numero di aggiornamenti nel corso dei mesi.

Se l’ultimo aggiornamento di PS5 ha introdotto alcune utili novità per monitorare più facilmente lo sblocco di nuovi trofei (ecco quali), ora però sembra essere stato modificato solo un dettaglio in particolare.

Cosa è cambiato? Come riportato anche da PSU, la pagina Esplora ora rivela cosa stanno facendo i vostri compagni, oltre a chiedere il livello complessivo del Trofeo che rivela quanto siete vicini al grado successivo.

Scorrendo la scheda più in basso si possono trovare le notizie dei giochi che seguono, oltre agli articoli “From PlayStation” che presentano i trailer di PSVR 2 e altre importanti novità, come il controller God of War Ragnarok Limited Edition.

È interessante notare che non tutti negli Stati Uniti sembrano aver ancora ricevuto l’aggiornamento della pagina Esplora, che probabilmente verrà distribuito durante il fine settimana.

Inoltre, al momento Sony non ha apportato alcuna modifica agli altri territori: le altre nazioni, Italia inclusa, devono accontentarsi della classica scheda Notizie.

Se Sony Interactive dovesse finalmente decidere di rendere disponibile la novità in tutto il mondo, cosa che secondo noi avverrà in tempi relativamente brevi, ve lo segnaleremo prontamente.

Restando in tema, a due anni esatti dall’uscita italiana di PS5 e con un 2023 alle porte, cosa devono aspettarsi i giocatori rimasti a bocca asciutta? Ve lo abbiamo spiegato noi.

Ma non solo: di recente abbiamo deciso di mettere insieme la classifica dei migliori giochi PS5 del 2022 fino a questo punto.

Infine, Shuhei Yoshida ha di recente spiegato da cosa deriva l’introduzione di PlayStation Plus Extra per gli utenti in possesso di una console Sony.