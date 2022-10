PS5, l’ultimo aggiornamento ha introdotto novità molto utili per i trofei

Nelle scorse giornate è arrivato un aggiornamento a sorpresa su PS5, che ufficialmente serviva semplicemente a migliorare la stabilità della console next-gen ma che, in realtà, ha introdotto alcuni utili feature nascoste.

Gli utenti hanno infatti scoperto delle novità molto interessanti legate soprattutto alla gestione dei trofei, che dovrebbe rendere seguire i progressi per giochi come The Last of Us Part I (che trovate su Amazon) molto più semplice.

L’update non ha dunque risolto semplicemente solo alcuni bug di sistema — come ipotizzato inizialmente a causa di un changelog decisamente poco approfondito — ma introdotto nuove opzioni per catalogare e monitorare i trofei da sbloccare.

Come riportato da Destructoid, dopo aver aggiornato la vostra console potrete infatti visualizzare immediatamente tutti gli obiettivi che dovete ancora ottenere, semplicemente selezionando la relativa icona dei trofei sulla dashboard.

Inoltre, gli utenti potranno liberamente scegliere se posizionare in cima uno specifico trofeo — particolarmente utile se volete monitorare i vostri progressi per una sfida — oppure se mantenere permanentemente sullo schermo gli obiettivi che avete intenzione di sbloccare.

Si tratta dunque di novità particolarmente indicate per i cacciatori di trofei e che faciliteranno le loro prove, permettendo così di monitorare sempre i propri progressi in pochi semplici passi.

Anche le Activity Cards sono state migliorate grazie all’ultimo aggiornamento: adesso potrete scoprirle divise in categorie come single player, multiplayer, il tipo di gioco e così via.

Insomma, si tratta di alcune piccole utili aggiunte che rendono effettivamente più agevole l’esperienza di utilizzo di PS5: vi ricordiamo che l’update 22.02-06.02.00 è già disponibile per il download.

Per chi è invece attualmente ancora alla ricerca di una console next-gen, potrebbero essere in arrivo ottime notizie: Sony sarebbe infatti al lavoro per mettere definitivamente la parola fine alla crisi di scorte, con milioni di nuove console sul mercato.

Vedremo se la situazione potrà migliorare già a partire dal prossimo bundle, che si preannuncia essere molto interessante: PlayStation 5 sarà infatti venduta con God of War Ragnarok incluso.