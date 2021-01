PS5, retrocompatibilità: un nuovo gioco PS4 si aggiunge alla lista

La lista di giochi PS4 incompatibili con PS5 si è accorciata ulteriormente nelle ultime ore, grazie ad un intervento specifico tramite patch. Il titolo in questione è Joe’s Diner, un breve indie horror che porta la firma dello sviluppatore United Independent Entertainment. Dopo essere stato escluso insieme ad un’altra decina di giochi per PlayStation 4, Joe’s Diner è entrato a far parte nel corso del fine settimana della lista dei prodotti supportati dalla console next-gen. I giocatori in possesso di una copia saranno invitati a scaricare la patch 1.01 (la prima, nonostante il gioco sia uscito nel 2016) dal peso di poco più di 500MB. Questo update consentirà di sfruttare il proprio acquisto anche su PS5, nonostante sia stato in origine escluso dal programma della retrocompatibilità.

Nel caso foste interessati all’acquisto, questa è la descrizione di Joe’s Diner, che trovate ora disponibile al prezzo di €14,99 su PlayStation Store:

Da qualche parte, lungo la celebre Route 7, nel mezzo del nulla, troverai il Joe’s Diner. In qualità di dipendente assegnato al turno di notte per il prossimo mese, il tuo compito principale è tenere i tavoli puliti, un ruolo sicuramente non impegnativo. Purtroppo c’è un ma. Il vecchio ristorante è stato costruito su un vecchio cimitero indiano. Tra le persone qui sepolte, ci sono due vecchi capo tribù rivali che, da vivi, non si sopportavano per nulla. Oltre alle tue mansioni da cameriere, tocca a te tenere la situazione sotto controllo senza incorrere nella rabbia dei pericolosi capo tribù. Per donare loro l’eterno riposo è sufficiente fare il tuo dovere. Sembra facile, ma ti assicuro che non è così.

Joe’s Diner non è il primo gioco in quella famigerata lista ad aggiornarsi per supportare PS5: una sorte simile era toccata già ad altri due titoli PlayStation 4.

Sony aveva assicurato che anche i prodotti del catalogo PlayLink, nonostante le incertezze legate al supporto di smartphone e tablet, sarebbero stati supportati sulla sua nuova console.