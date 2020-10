PS5, retrocompatibilità: due giochi saranno presto supportati

La lista dei giochi incompatibili con PS5 è stata fornita la scorsa settimana e, per come si stavano mettendo le cose, ha molti meno titoli rispetto a quanto ci si potesse immaginare.

L’elenco completo fornito a margine della presentazione della retrocompatibilità di PlayStation 5 conta infatti su appena dieci elementi, su oltre 4000 prodotti pubblicati per PS4.

Ad ogni modo, la situazione non sembra destinata a far altro che migliorare, dal momento che due giochi potrebbero presto uscire dalla rosa degli incompatibili.

Questi sono:

DWVR

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

DWVR è un first-person shooter per PlayStation VR e dal team di sviluppo hanno già fatto sapere di essere al lavoro, persino per cercare di capire se ci siano margini per sfruttare il Game Boost di PS5.

La modalità Game Boost promette di migliorare notevolmente i giochi nativi per PlayStation 4, sebbene per ora l’elenco di quelli che la supportano sia molto esiguo.

Per quanto riguarda TT Isle of Man – Ride on the Edge 2, invece, la conferma di una patch in arrivo per sbloccare la compatibilità con PS5 è arrivata oggi.

Il gioco «non è compatibile con PS5 al momento ma KT Racing sta lavorando ad un update per renderlo funzionante al 100%. Avremo notizie su questo quanto prima».

Mentre non è chiaro se entrambi i titoli ce la faranno in tempo per il day one, la lista degli incompatibili in pianta stabile perde comunque due elementi.