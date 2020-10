PS5, retrocompatibilità: Sony conferma nuovi titoli giocabili

All’annuncio dei piani per la retrocompatibilità di PS5, la formula utilizzata da Sony aveva lasciato dubbi riguardo alla possibilità che la collana PlayLink funzionasse sulla console next-gen.

Con un post sui social, Sony XDEV Europe, il team di supporto che si è occupato della serie, ha confermato che tutti i titoli che ne fanno parte saranno compatibili con PlayStation 5.

We've had a couple of questions about our #Playlink games on PS5 via backwards compatibility and we can confirm they are indeed playable 😃 pic.twitter.com/AccNyNkYc3

— Sony XDev Europe (@SonyXDevEurope) October 17, 2020