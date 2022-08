PS5 pensa già al post DualSense: il nuovo brevetto anticipa grandi novità

Il controller DualSense è sicuramente una delle novità più apprezzate della console next-gen di casa Sony, ma durante i prossimi anni di PS5 potrebbe essere ulteriormente perfezionato e migliorato.

In questo caso non stiamo parlando di ulteriori colorazioni aggiuntive (potete acquistare il DualSense in versione Midnight Black su Amazon), ma di un possibile upgrade a una delle sue nuove feature più iconiche.

Stiamo naturalmente parlando del feedback aptico, che stando a un nuovo brevetto registrato da Sony potrebbe essere presto integrato anche all’interno degli stessi analogici.

L’indiscrezione arriva direttamente da Metro (via ComicBook): ricordiamo infatti che il feedback aptico non è stato ancora integrato sugli stick e consentirebbe di restituire una maggiore immersione all’interno dei propri videogiochi preferiti.

Trattandosi in questo momento esclusivamente di un nuovo brevetto registrato, non è chiaro se Sony effettivamente implementerà tali nuove caratteristiche o se resteranno semplicemente confinate a rimanere idee non applicate.

Se dovesse davvero essere ulteriormente perfezionato il feedback aptico, sarà interessante scoprire se questa feature farà parte di un controller avanzato come un «DualSense Pro» o se invece i nuovi dispositivi sostituiranno a tutti gli effetti quelli presenti sul mercato.

Ricordiamo infatti che negli scorsi mesi un affidabile insider si era lasciato sfuggire proprio l’arrivo di nuovi controller particolarmente avanzati per PS5, che a questo punto potrebbero integrare anche questa grande feature.

In attesa di scoprire ulteriori novità o possibili conferme sull’argomento, vi invitiamo come di consueto a prendere la notizia con le dovute precauzioni: del resto, non sempre i nuovi brevetti riescono ad essere davvero applicati nella realtà.

Nel frattempo, vi ricordiamo che PlayStation ha già effettivamente annunciato un nuovo controller, anche se probabilmente non è ciò che vi aspettate: si tratta infatti di un DualSense disegnato per dispositivi iPhone.

Se siete invece alla ricerca di controller alternativi, segnaliamo che è stato svelato anche un DualSense non ufficiale, ma con un prezzo decisamente molto elevato.