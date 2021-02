PS5, drifting su DualSense? Dovrete pagare la spedizione all’assistenza

In un articolo di Kotaku appena pubblicato emerge l’esistenza di un problema di drifting per il DualSense, il controller di PS5.

Il drifting è il problema per il quale un personaggio giocabile continua a muoversi, più o meno leggermente, anche quando l’utente non ha le dita sulle levette analogiche.

È una problematica che ha colpito bene o male tutti i player dell’industria, compresa Xbox, ma risulta particolarmente sensibile su Nintendo Switch, al punto che persino la Commissione Europea sta indagando al riguardo.

Su PlayStation 5, era stata evidenziata già nel mese di dicembre, a poche settimane dall’uscita della console next-gen.

Come sottolineato dal sito americano, però, non solo si moltiplicano le segnalazioni per il drifting sul DualSense, ma l’assistenza clienti è abbastanza problematica di per sé.

Dopo aver usato una chat testuale di Sony, l’autore dell’articolo è stato rimandato al servizio clienti telefonico, con tempi di attesa che sono arrivati fino ai 17 minuti (allietati soltanto in parte dal tema musicale di The Last of Us).

Terminata l’attesa, «mi è stato detto che il drift del DualSense è coperto dalla garanzia. Però, dovrai pagare la spedizione del tuo controller ad un centro di riparazione di Sony».

Ovviamente, la spesa varia a seconda di fattori come la località di partenza del pacco e il suo peso totale, il tutto a carico del giocatore.

Almeno, «Sony apparentemente copre la spedizione di ritorno. Nessun rimborso su qualunque cifra dovrai pagare per la prima etichetta di spedizione».

Questa è la versione del servizio clienti, perlomeno, ma sarà interessante capire se la casa giapponese interverrà con una nota ufficiale sul tema.

Il platform owner asiatico starebbe del resto già pensando ad una versione potenziata del controller, che chissà, a questo punto, se includerà migliorie per aggirare il drifting.