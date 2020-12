PS5 ora vi avvisa se state facendo partire la versione PS4 di un gioco

Un update potrebbe aver sistemato una delle carenze più gravi del sistema operativo di PS5 riscontrate dagli utenti fin dal lancio.

Avviando i titoli cross-gen, infatti, i giocatori desiderosi di provarne la versione PlayStation 5 si ritrovavano spesso fiondati su quella per PS4.

Un controsenso, se consideriamo che questi stavano avviando i loro giochi proprio su una PS5 e non più su una console old-gen.

Ad ogni modo, come segnalato dall’utente Twitter Tidux, Sony ci ha messo una pezza con un recente aggiornamento.

La console next-gen è ora in grado di rilevare se stiamo avviando un gioco cross-gen e ci chiede conferma della versione cui vogliamo accedere.

Una finestra compare ogni qual volta si dovesse tentare di accedere ad un titolo con due versioni, PS4 e PS5, con la richiesta di confermare se si desidera partire con la variante per la console old-gen oppure passare a quella di nuova generazione.

Questo prompt evita di generare confusione su quei titoli in cui le differenze sono piuttosto sottili (ci viene da pensare a The Pathless, per esperienza diretta) e permette di assicurarsi di aver avviato quella per PlayStation 5 fin da subito.

Un ritocco alla qualità della vita degli utenti next-gen che non era stato reclamizzato come parte del changelog dell’ultimo aggiornamento, ma che di certo fa molto piacere.