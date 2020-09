PS5, nuove scorte per i preorder domani negli USA (ma in Italia?)

Come ricorderete fin troppo bene, i preordini di PS5 hanno preso il via durante la giornata del 21 settembre scorso, mostrando un esaurimento scorte quasi senza precedenti.

Specie su Amazon Italia, la nuova console next-gen Sony è andata esaurita in circa 6 minuti. Stesso destino è toccato alla versione only digital, “spazzolata” nel giro di pochissimo tempo.

Ora, via Twitter alcuni utenti americani stanno ricevendo conferma che la compagnia si starebbe preparando a una “seconda ondata” e che le console saranno nuovamente rese disponibili a partire dalla giornata di domani, 25 settembre.

Catene come GameStop dovrebbero infatti nuovamente essere rifornite con un numero consistente di unità, dando così modo ai giocatori americani di tentare di metterci sopra le mani.

We are pleased to announce that further quantities of PS5 consoles will be made available to pre-order at https://t.co/hfsGYTcy0V and in GameStop stores tomorrow, Friday 9/25. pic.twitter.com/EbRMkAe5RW — GameStop (@GameStop) September 24, 2020

Ma non solo: Sony stessa starebbe mandando alcune mail a utenti scelti casualmente, con la possibilità esclusiva di mettere le mani su una console in preordine sempre a partire dalla giornata di venerdì 25 settembre.

Just got this from Playstation. More Pre orders soon. @Wario64 pic.twitter.com/xWnTMT7UmZ — Garry (@Garrythethird) September 24, 2020

E in Italia, la situazione quale sarà? Dobbiamo aspettarci nuove scorte, magari anche solo via Amazon? Al momento in cui scriviamo PlayStation 5 risulta esaurita presso tutti i negozi, sia nella variante con lettore Blu-ray che nella sua edizione Digital Only.

Le sedi italiane di GameStop non assicurano purtroppo che la consegna dei preordini avverrà entro Natale, mentre Amazon Italia ha confermato l’uscita per il 17 novembre, con un arrivo fissato poco dopo il Day One (il 23 circa, salvo ritardi).

Ovviamente, speriamo che la situazione possa snellirsi nei prossimi giorni, così come pare stia per accadere oltreoceano. Vi terremo ovviamente aggiornati non appena ne sapremo di più.

Ricordiamo che PS5 arriverà in Europa, incluso il nostro paese, il 19 novembre 2020 al prezzo di 499€ per la console con lettore ottico e 399€ per la versione non compatibile con alcun Blu-ray Disc.

