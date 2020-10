PS5, non solo Netflix: tutte le app d’intrattenimento al lancio

Sony ha ufficializzato tutte le app d’intrattenimento che saranno disponibili al lancio di PS5 dal prossimo 12 novembre.

La lista delle applicazioni comprende Netflix, come suggerito dal telecomando acquistabile a parte, ma non solo.

✔️ Apple TV

✔️ Disney+

✔️ Netflix

✔️ Spotify

✔️ Twitch

✔️ YouTube Details on the entertainment apps shipping day one on #PS5: https://t.co/amZFtPHQ2P pic.twitter.com/mtmOj6N1vt — PlayStation (@PlayStation) October 22, 2020

Ecco l'elenco, che crescerà col tempo ma già da adesso arriva completo delle principali app per serie TV e film:

App aggiuntive in arrivo, presumibilmente in un secondo momento e a seconda dei territori, comprendono Amazon Prime Video, MyCanal, Hulu, Peacock.

Queste applicazioni saranno contenute in una sezione apposita della nuova dashboard di PS5, segnalata in alto dalla voce “Media”, affianco a quella dedicata ai giochi.

Come spiegato da Sony in un post sul PlayStation Blog, non sarà più necessario scaricare le app d’intrattenimento attraverso il PS Store, dal momento che saranno già in quello spazio preposto.

Il nuovo Centro di Controllo renderà anche ascoltare musica molto più veloce che in passato, grazie a comandi per cambiare canale, saltare una canzone o metterla in pausa.

Il nuovo telecomando di PS5, infine, permetterà di accendere la console e navigare tra i contenuti mettendo in pausa, accelerando o andando indietro in un film o in una serie.

Su televisori compatibili potrà pure alzare o abbassare il volume e accendere il dispositivo, mentre Disney+, Netflix, Spotify e YouTube avranno dei tasti dedicati sul telecomando.