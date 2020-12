PS5 non è la piattaforma dell’anno, ma ci va molto vicino

PS5 è andata vicina a portarsi dei nuovi e significativi premi a casa, ma è stata sconfitta in volata, almeno parzialmente, da un’altra componente della famiglia PlayStation.

Il portale VGC ha fornito infatti i suoi award ma tra questi non figura la console next-gen di Sony, battuta dall’autentico motore della generazione che si è appena chiusa – PS4.

La piattaforma dell’anno è stata PlayStation 4, secondo il sito industry inglese, visto che «non solo ha finito il suo regno come sistema ammiraglio di Sony su una nota alta, ma ha anche impostato il tono per PlayStation 5».

«Il 2020 è stato il culmine di un messaggio partito nel 2013 al lancio. Un focus su giochi blockbuster, esclusivi», si legge nella motivazione per il premio.

VGC sottolinea come fosse impensabile nel 2013, quando si riteneva la fine delle console vicina per l’ascesa del mobile, che una piattaforma simile avrebbe terminato il suo ciclo al secondo posto tra le più vendute di sempre dietro solo a PS2.

«In un anno in cui il focus si è spostato fermamente verso PlayStation 5, Sony ha fatto tremendamente bene nel dare l’addio a PS4 con stile», è la conclusione.

“Battuta” dalla sorella maggiore, PS5 ha comunque una soddisfazione – il premio per la migliore innovazione dell’anno, assegnato però a DualSense, il suo controller, e non alla console stessa.

Pur tenendo vivo il dubbio che in futuro le caratteristiche del DualSense non vengano supportate a dovere, il sito inglese rimarca che «in un anno che prometteva due console next-gen con i loro processori grafici e SSD all’avanguardia, chi avrebbe previsto che un piccolo pad ci avrebbe scosso così tanto?».