PS5, i tasti PlayStation sono stampati sulla superficie del DualSense

Il controller DualSense è stato di fatto il primo oggetto a tema PS5 di cui abbiamo potuto scoprire il design ma, a quanto pare, sono ancora tante le cose che non sappiamo al riguardo.

Come evidenziato da una casa argentina di produzione di periferiche per console, inclusa PS4, le texture che renderanno migliore la presa del controller sono state realizzate con repliche degli iconici tasti PlayStation stampati sui grip.

Potete vedere voi stessi questo particolare scrollando tra le immagini del feed Instagram di Evzen Elite Technology, che vi lasciamo in basso.

Le texture non sono una novità in ambito controller per il gaming, adoperate anche da Microsoft che invece si limita alle finiture “a diamante” per una presa perfetta della periferica.

La trovata di Sony unisce però l’utile al dilettevole, limando un vecchio difetto del DualShock 4, ovvero la sua scivolosità, e celebrando al contempo il suo straordinario brand.

Un brand che oggi ha di che festeggiare: la prima PlayStation è stata lanciata in Europa il 29 settembre 1995 e, in occasione dei 25 anni, vi abbiamo proposto uno speciale che ripercorre la storia della piattaforma e guarda al suo futuro, tra cloud gaming e grafica fotorealistica.

L’anno che sta per terminare sarà molto particolare per Sony, del resto, non solo per quest’anniversario ma anche per l’uscita di PS5.

Le notizie che giungono sul fronte dell’approvvigionamento della console non sono particolarmente buone, però: pare che i retailer siano stati informati di quante unità avranno a disposizione e stiano cominciando ad avvisare i clienti che le scorte saranno molto limitate.