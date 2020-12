PS5 ha seri problemi di produzione, ed è colpa delle auto elettriche

Sony sta avendo problemi di produzione e ancor di più di spedizione dalla Cina con PS5, stando ad un ultimo report di Bloomberg.

Il noto portale economico, come abbiamo sottolineato alcune ore fa, ha fatto sapere dei guai della casa giapponese nella gestione dei bagarini, ma questo non sarebbe il solo grattacapo che si ritrova a fronteggiare in questo momento.

L’obiettivo, estremamente ambizioso, dei 7.6 milioni di PlayStation 5 venduti per la fine di marzo sarà difficile da raggiungere per una serie di problematiche sorte in fase di produzione.

«La pandemia ha creato carenze nella catena di rifornitura dell’industria, minando la capacità di compagnie da Sony ad Apple di alzare l’output. Fornitori chiave, incluso MediaTek Inc., dicono che la disponibilità di chip sarà limitata fino alla prima metà dl 2021», si legge nella ricostruzione.

«La forte domanda da produttori di veicoli elettrici, tra gli altri, sta consumando la capacità per alcune parti usate nella PS5, stando a persone familiari con la catena di montaggio», si legge nel report.

Il platform owner di PlayStation è particolarmente preoccupata per «le rese di produzione del processore personalizzato principale di PS5».

Per compensare l’attesa più lunga del previsto per avviare la produzione di questi chip, «la compagnia potrebbe doversi affidare di più alla spedizione aerea per fornire le console ai negozi, tagliando ulteriormente i suoi profitti».

E parliamo di una spesa che sarebbe di gran lunga superiore a quanto preventivato in origine: «per via aerea è almeno 10 volte più costosa che via mare quando il mondo è in condizioni normale, e il gap è probabilmente più ampio ora», ha spiegato infatti l’analista Yasuda di Ace Research.

Una soluzione, questa, per la quale Sony aveva già optato al day one della console next-gen, come misura di sicurezza per evitare di lasciare in negozi sguarniti almeno per coprire i pre-order e il giorno del lancio.