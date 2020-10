PS5 ha rischiato di essere persino più grande

In un’intervista concessa a Nikkei, Yasuhiro Ootori – EVP, Hardware Engineering and Operation, Sony Interactive Entertainment – ha rivelato che PS5 avrebbe potuto essere persino più grande rispetto alle sue dimensioni finali.

Come riportato dal magazine giapponese, questa evenienza è stata scampata grazie all’introduzione del metallo liquido come TIM, ovvero come conduttore termico per trasferire calore dal SoC al dissipatore.

«Senza il metallo liquido come TIM, PS5 sarebbe stata più grande, più costosa e la ventola avrebbe fatto più rumore», spiegano dalla rivista.

Questo perché PlayStation 5 avrebbe generato più calore in partenza e, per smaltirlo, sarebbe stato necessario ricorrere ad un dissipatore più grande persino di quello che, attualmente, copre tutto il corpo della console.

Di conseguenza, la ventola sarebbe stata messa di più e per più tempo sotto stress, e ciò avrebbe comportato una rumorosità superiore.

«Il rumore della ventola durante il gaming varia a seconda della situazione ma, stando ad Ootori, “PS5 è generalmente più silenziosa di PS4″», si legge ancora nell’intervista.

Il metallo liquido è intervenuto anche nella riduzione dei costi, sebbene sia tradizionalmente più costoso di per sé rispetto alla comune pasta termica.

Ootori è convinto di questa affermazione perché, con un altro TIM, sarebbe stato richiesto un dissipatore dalle performance di raffreddamento più elevate, e dunque più costoso. Inoltre, così facendo la ventola può girare ad una velocità inferiore e produrre meno rumore.

La ventola è stata anch’essa al centro di valutazioni in Sony, al punto che, optando per due più piccole, si sarebbero potute contenere le dimensioni rispetto al design finale ma non con le stesse prestazioni in termini di costi e semplicità d’uso.