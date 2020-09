PS5, frame rate maggiorati su diversi titoli per PS4 e PSVR

Sappiamo che, purtroppo, PS5 non sarà in grado di eseguire videogiochi usciti originariamente per PS3, PS2 o PS1, ma, fortunatamente, è stata garantita la retrocompatibilità con il 99% del catalogo PS4. Inoltre, sembra che alcuni titoli gireranno anche in maniera migliore rispetto alla console della passata generazione di casa Sony.

Infatti, sul sito ufficiale dedicato a Playstation 5 viene riportato:

Altre funzionalità della console PS5 Retrocompatibilità Divertiti con un vasto catalogo di giochi per PS4 sulla tua console PS5 Potenziamento dei giochi Goditi frequenze fotogrammi più veloci e fluide con una selezione di giochi per PS4 e PS VR. Conversione di titoli per PS4 in giochi per PS5 La console PS5 offre agli editori di giochi la possibilità di consentire ai giocatori di convertire i propri giochi per PS4 digitali e su disco in giochi per PS5 digitali. Integrazione con PlayStation VR Connetti PlayStation VR alla console PS5 per divertirti con i giochi per PS VR supportati. Per configurare PS VR con la tua console PS5 sono necessari PlayStation Camera per PS4 e un adattatore PlayStation Camera (non è necessario effettuare nessun acquisto). Ulteriori dettagli su come richiedere un adattatore saranno condivisi su PlayStation.com non appena disponibili.

Ovviamente, non sappiamo quanto sarà vasta questa “selezione” di giochi per PS4 e PS VR, ma è decisamente una buona notizia per coloro che desiderano rigiocare alcuni dei loro titoli preferiti anche sulla nuova ammiraglia della compagnia nipponica.

Ricordiamo che PS5 sarà lanciata il prossimo 19 novembre in Italia al prezzo di 499,99€ per l’edizione con lettore ottico e 399,99€ per quella solo digitale.