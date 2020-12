PS5 è così introvabile che è finita in una parodia di SNL con Eminem

PS5 è così introvabile da essere finita in una parodia di Saturday Night Live lo scorso fine settimana sulla televisione americana.

Uno sketch del comico Pete Davidson ha mandato in onda una reinterpretazione della canzone “Stan” di Eminem (correva l’anno 2000) dedicata alla console di Sony, e alla ricerca ossessiva condotta senza troppo successo da un fan.

Il fan, Stu, scrive a Babbo Natale pregandolo di avere una console next-gen, a suo dire «l’unica cosa che mi tiene in vita».

Un passaggio della canzone recita così:

«I tried to buy one at Walmart / ran around the shopping mall like Paul Blart / Tried to find one for sale / but the thing is they’re all out / yo, I even went to a Gamestop / but then I was like, ‘oh wait, stop’ / Santa Claus can make one, the man got his own workshop».