PS5, DualSense: luci sotto il touchpad indicano il numero del giocatore

Un nuovo, piccolo dettaglio è trapelato dalla prima tornata di hands on compiuti su PS5 da stampa e youtuber giapponesi.

Nella giornata di ieri sono piovuti in rete numerosi video, che hanno evidenziato alcune caratteristiche chiave della console e l’hanno mostrata mentre faceva girare alcuni titoli next-gen.

Un particolare emerso ieri è la presenza di luci sotto il touchpad di DualSense per indicare il numero del giocatore.

Il controller avrà luci colorate intorno al touchpad per evidenziare questo aspetto, ma ce ne sono altre – fino ad un massimo di quattro – appena sotto.

Se il controller sarà del player one, ci sarà soltanto una luce sotto il touchpad ad esempio; due per il secondo giocatore e così via.

Le luci saranno centrate, in modo da non creare un’asimmetria che visivamente avrebbe potuto essere sgradevole.

For the ones asking, they are centered depending what number is, example Player 1 and 2 pic.twitter.com/JcRTopScjm — Droid: (@Alejandroid1979) October 4, 2020

Recentemente abbiamo scoperto che il pad sarà ricoperto di texture con i simboli iconici dei tasti PlayStation, una chicca che garantirà sia stile che funzionalità, andando a migliorare l’aderenza.

Tasti PlayStation che sono stati al centro di un piccolo caso nel weekend, con l’annuncio che la croce corrisponderà al pulsante di conferma di un’azione nei giochi su scala globale, abbandonando la curiosa alternanza col Giappone che ha storicamente usato il cerchio per questo fine.

PS5 è attesa per il 12 novembre negli Stati Uniti, in Giappone e altri pochi territori, mentre all’Europa toccherà aspettare una settimana in più.