PS5, disponibile nuovo aggiornamento: risolve un problema con gli upgrade da PS4

Sony ha reso disponibile nelle scorse ore un nuovo aggiornamento di sistema per la sua PlayStation 5, che porta così la versione del firmware alla 20.02-02.50.00, secondo quanto si vede nel change log. L’aggiornamento, che è già disponibile per il download, non risulta ancora in elenco tra le novità sul sito ufficiale della casa giapponese, ma la finestra di notifica sulla console anticipa che si occupa di risolvere un problema specifico.

Come leggiamo:

È stato risolto il seguente problema: la versione PS4 di un gioco veniva, a volte, installata dal disco PS4 anche dopo aver eseguito l’upgrade da un disco PS4 alla versione PS5 del gioco.

Se, insomma, stavate avendo qualche grattacapo con l’installazione dei vostri giochi dopo aver eseguito l’upgrade alla loro controparte PS5, il problema è stato risolto.

PlayStation 5 a sinistra nella versione standard, a destra in quella Digital

Il change log anticipa anche che l’aggiornamento di sistema di occupa di «migliorare le performance di sistema», anche se non sono forniti ulteriori dettagli su quali aspetti abbiano subito o meno un miglioramento.

Se connessa a internet, la vostra PS5 dovrebbe segnalarvi automaticamente la disponibilità del nuovo aggiornamento e mandarlo in download. Se così non fosse, accedete alle impostazioni (in alto a destra sulla dashboard) e andate a verificare la disponibilità di update di sistema dall’apposita schermata.

In queste ore Sony ha anche reso noto che PS5 ha avuto un lancio da 4,5 milioni di unità in tutto il mondo, che la portano davanti ai debutti di tutte le sue sorelle maggiori. Tuttavia, ora come ora permangono i problemi di scorte, con molti consumatori che non riescono a trovare la console (complici anche i bagarini): finalmente, però, sembra che qualcosa si stia muovendo, con la catena GameStop che, ad esempio, avrà nuove scorte dalla prossima settimana.