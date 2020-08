DualSense di PS5: un misterioso brevetto mostra un rilevatore dell’utente (e… PS Vita?)

In attesa di scoprire direttamente da Sony quando potremo mettere le mani su PlayStation 5, e quale sarà il prezzo della console di prossima generazione, continuano a emergere in Rete brevetti che fanno riferimento a tecnologie che potrebbero (come no) venire utilizzate nella piattaforma next-gen del produttore giapponese.

L’ultimo documento, emerso online il 20 agosto scorso, è dedicato a DualSense, il controller di PS5, e fa riferimento a un sensore che in precedenza non avevamo visto venire citato, che sarebbe in grado di «rilevare» i diversi utenti per i profili sulla console. Non viene meglio precisato come questo dovrebbe funzionare, né quale sia l’effettiva funzione del rilevatore. Forse il controller sarà in grado di dedurre quando starà giocando una persona e quando un’altra, e quindi farà direttamente login sul profilo predefinito di quel giocatore? Difficile fare qualcosa più di pure ipotesi, al momento.

Un elemento curioso di questo brevetto è che tra i diversi accessori di PS5 ai quali si fa riferimento vediamo comparire PS VR, PlayStation Camera, PlayStation Move, mouse e tastiera e… PlayStation Vita? Anche in questo caso, difficile immaginare il perché dell’inclusione dell’abbandonata console portatile, e se in qualche modo Sony abbia in piano di sfruttarla nuovamente come secondo schermo remoto per la console, come fece per PS4.

Patent Published 20th August Indicates DualSense #PS5 Controller Sensors For Detecting Users for Profiles. Interestingly & separately from DualSense: a Vita / Vita Type Portable Console is Shown + Keyboard & Mouse (alongside known PS5 peripherals: Cam, PSVR, Remote & Headset) pic.twitter.com/aGrbYS3cz6 — PS5 Only (@PS5only) August 23, 2020

Vale anche la pena sottolineare che può capitare che dei brevetti vengono registrati ma poi non utilizzati, quindi vi raccomandiamo di prendere questi dettagli con le pinze fino a prova contraria. Nei giorni scorsi, tuttavia, sono emersi tanti dettagli ufficiali relativi a DualSense, come quelli a tema Gran Turismo 7, o quelli su Spider-Man: Miles Morales.