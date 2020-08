PS5, confermato il supporto alle ultime tecnologie wireless

Nonostante manchino solo pochi mesi al lancio di PS5, non conosciamo ancora tutti i dettagli inerenti alla nuova console di casa Sony. Nel corso delle scorse settimane sono stati snocciolati vari dati tecnici, a partire dal SoC impiegato, realizzato da AMD e che integra al suo interno una CPU basata sull’architettura Zen 2 ed una GPU RDNA 2, per finire al controller DualSense, che promette di fornire ai giocatori un’esperienza immersiva.

Tuttavia, la compagnia nipponica non ha ancora rivelato il prezzo e, soprattutto, una data d’uscita precisa, generando moltissime speculazioni a riguardo, anche se l’attesa dovrebbe essere agli sgoccioli, dato che, proprio stamattina, Sony ha aperto un nuovo sito dal quale alcuni utenti selezionati potranno essere tra i primi a prenotare PS5, mentre un negozio eBay spagnolo sta già raccogliendo le prenotazioni, sia per la versione dotata di lettore ottico che per quella digital online, indicando la data del 20 novembre.

Oggi vi riportiamo inoltre che il sito brasiliano Tecnoblog ha svelato le specifiche inerenti alla componente wireless della macchina. Come possiamo vedere dal documento a corredo della notizia, PS5 offrirà il supporto alle più recenti tecnologie, come le reti WiFi 6, che possono raggiungere una velocità massima teorica di 9,8Gb/s, ben maggiore rispetto a quella ottenibile su PS4, e Bluetooth 5.1 (sebbene abbia già iniziato a circolare anche la versione 5.2).

