PS5, valanga di cancellazioni dei preorder USA: pericolo anche in Italia?

Mancano ormai davvero poche settimane al lancio di PS5, la nuova console Sony prevista nei negozi verso la metà del mese di novembre prossimo.

La corsa ai preordini della piattaforma ha visto le principali catene internazionali – tra cui Amazon e GameStop – essere letteralmente messe alle strette per via di una richiesta seriamente più alta rispetto all’effettiva disponibilità.

Un'immagine di PS5.

A quanto pare, negli USA la situazione è ufficialmente sfuggita di mano: sui social un gran numero di utenti americani stanno segnalando la cancellazione dei propri preordini di PS5 (inclusi anche quelli relativi a Xbox Series X).

Questi avrebbero infatti ricevuto delle email da retailer come GameStop e Target nelle quali venivano avvisati della cancellazione dell’ordine, senza alcuna possibilità di rettifica.

Poco sotto, alcuni tweet da parte di vari utenti rassegnati:

Damn @gamestop u didn’t have to spam me that we new you guys like to cancel ish @gamestopcorp lmao @realpabgames and mind u only order one thing lmao pic.twitter.com/6DB7Y6Ee9h — ChitoGamingYT (@ChitoGaminYT) October 23, 2020

Purtroppo, la notizia sorprende fino a un certo punto: sin dall’apertura dei preorder di PlayStation 5 era chiaro che a questo giro la situazione sarebbe stata più complessa del solito, tanto che molti erano già stati messi in guardia circa l’impossibilità di ricevere la console in tempo per il Day One.

Già a settembre Amazon US aveva avvisato un numero cospicuo di clienti, avvisando che la console non sarebbe stata consegnata nei tempi previsti a causa dell’alta richiesta. Sicuramente, anche l’emergenza sanitaria non ha di certo aiutato, complice un rallentamento generale sia della produzione dell’hardware sia della loro distribuzione.

Un'altra immagine del retro di PS5.

E in Italia? Al momento in cui scriviamo non ci risultano cancellazioni dei preordini imposte da catene come Amazon, GameStop ma anche Mediaworld e Unieuro. La speranza è che si arrivi “indenni” sino alla partenza delle prime unità.

PS5 è sempre prevista in Europa – Italia inclusa – a partire dal prossimo 19 novembre di quest’anno, mentre negli USA e in altri territori arriverà invece a partire dal 12 novembre 2020.